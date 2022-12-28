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Глава МЗС Латвії: Війна в Україні може бути затяжною, а її динаміку важко прогнозувати

"Європейська правда"Середа, 28 грудня 2022, 06:58
Глава МЗС Латвії: Війна в Україні може бути затяжною, а її динаміку важко прогнозувати
Прапор Латвії, ФОТО GETTY

Війна в Україні може мати затяжний характер, її динаміку важко прогнозувати, а подолання наслідків може тривати тривалий час.

Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевичс у щорічній доповіді про підсумки року в зовнішній політиці та плани на майбутній рік, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"Латвія послідовно наголошує, що територіальну цілісність і суверенітет України має бути відновлено в міжнародно визнаних кордонах, і тільки Україна має право вирішувати, коли, де і на яких умовах російську агресію можна вважати припиненою. Латвія відкидає будь-який тиск на Україну з цього питання", – сказав міністр.

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Він підкреслив, що пріоритетними завданнями зовнішньополітичного відомства Латвії є надання всієї можливої допомоги Україні, збереження санкційної політики проти Росії, притягнення Росії до відповідальності за агресію і стягнення репарацій.

Міністр зазначив, що Латвія з першого дня війни надає всебічну політичну, військову, фінансову та гуманітарну допомогу Україні, і допомога вже становила 0,93% від ВВП Латвії, або понад 314 млн євро.

Як повідомлялося, Латвія цьогоріч запобігла понад 3000 спробам обходу санкції ЄС проти РФ і Білорусі.

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Теми: війнаУкраїнаЛатвія
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