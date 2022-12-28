Глава МИД Латвии: Война в Украине может быть затяжной, а ее динамику трудно прогнозировать

Война в Украине может иметь затяжной характер, ее динамику трудно прогнозировать, а преодоление последствий может длиться длительное время.

Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс в ежегодном докладе об итогах года во внешней политике и планах на будущий год, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

"Латвия последовательно подчеркивает, что территориальная целостность и суверенитет Украины должна быть восстановлена в международно признанных границах, и только Украина имеет право решать, когда, где и на каких условиях российскую агрессию можно считать прекращенной. Латвия отвергает любое давление на Украину по этому вопросу", - сказал министр.

Он подчеркнул, что приоритетными задачами внешнеполитического ведомства Латвии является оказание всей возможной помощи Украине, сохранение санкционной политики против России, привлечение России к ответственности за агрессию и взыскание репараций.

Министр отметил, что Латвия с первого дня войны оказывает всестороннюю политическую, военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине, и помощь уже составила 0,93% от ВВП Латвии, или более 314 млн евро.

Как сообщалось, Латвия в этом году предотвратила более 3000 попыток обхода санкций ЕС против РФ и Беларуси.