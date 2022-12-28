Окупанти обстріляли Нікопольщину з "Градів"

Російські військові уночі 28 грудня ударили "Градами" та важкою артилерією по трьох громадах Нікопольського району Дніпропетровської області.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Нікопольщина знову усю ніч потерпала від ворожих ударів. Росіяни 8 разів обстріляли район з "Градів" та важкої артилерії. Ударили по трьох громадах – Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській".

Деталі: За словами голови ОВА, люди неушкоджені.

Але найбільше постраждала Червоногригорівська громада – російські снаряди понівечили десяток приватних будинків та господарських споруд, магазин, автівку, чотири газогони та дві лінії електропередач, побили 20 сонячних панелей.