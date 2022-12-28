Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти обстріляли Нікопольщину з "Градів"

Ірина БалачукСереда, 28 грудня 2022, 08:13
Фото з Telegram Валентина Резніченка

Російські військові уночі 28 грудня ударили "Градами" та важкою артилерією по трьох громадах Нікопольського району Дніпропетровської області.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Нікопольщина знову усю ніч потерпала від ворожих ударів. Росіяни 8 разів обстріляли район з "Градів" та важкої артилерії. Ударили по трьох громадах – Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській".

Деталі: За словами голови ОВА, люди неушкоджені.

Але найбільше постраждала Червоногригорівська громада – російські снаряди понівечили десяток приватних будинків та господарських споруд, магазин, автівку, чотири газогони та дві лінії електропередач, побили 20 сонячних панелей.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Дніпропетровська областьвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росіяни стягують сили на Луганщину, готуються до "рішучих дій" – ISW

США намагаються перешкодити Ірану виробляти і постачати дрони Росії – ЗМІ

NASA просить SpaceX врятувати астронавтів з пошкодженого корабля "Союз"

Київ невдовзі зможе повернутися до планових графіків відключень світла – Yasno

Прикордонники повідомили, скільки російських військ в Білорусі

фотоАдвокати радили Жеваго не їздити у Францію, але переміг "ритуал" – джерела

Усі новини...
Дніпропетровська область
НАБУ проводить обшуки у Дніпрі щодо фітнестренерки Резніченка – джерела
Ворог вночі накрив Нікополь з важкої артилерії – ОВА
Росіяни били по Дніпропетровщині з "Ураганів" і "Градів": постраждала дитина
Останні новини
05:48
Через війну в Україні Варшава відмовилася від гучних новорічних святкувань
04:50
Росіяни стягують сили на Луганщину, готуються до "рішучих дій" – ISW
03:46
Експорт російської нафти морським шляхом знизився на 22% – WSJ
02:48
США намагаються перешкодити Ірану виробляти і постачати дрони Росії – ЗМІ
02:02
Росіяни обстріляли вночі села біля Запоріжжя – міськрада
01:24
Україна планує розробити бойові БПЛА, щоб збивати російські дрони – Федоров
00:38
Росіяни завдали 70 ударів Сумщині: били з мінометів, САУ, скинули вибухівку з квадрокоптера
23:43
Відео, фото, оновленоВ Одесі знесли пам'ятники Катерині ІІ і Суворову
23:03
мапаРосія атакує об'єкт інфраструктури в Харкові – мер
22:56
фото, відеоУ Молдові затримали трьох чоловіків, які допомагали українцям нелегально перетинати кордон
Усі новини...