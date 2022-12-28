Оккупанты обстреляли Никопольщину из "Градов"

Российские военные ночью 28 декабря ударили "Градами" и тяжелой артиллерий по трем общинам Никопольского района Днепропетровской области.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Никопольщина снова всю ночь страдала от вражеских ударов. Россияне 8 раз обстреляли район из "Градов" и тяжелой артиллерии. Ударили по трем общинам – Никопольской, Марганецкой и Красногригорьевской".

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Детали: По словам главы ОВА, люди не пострадали.

Но больше всего пострадала Красногригорьевская община – российские снаряды повредили десяток частных домов и хозяйственных построек, магазин, машину, четыре газопровода и две линии электропередач, побили 20 солнечных панелей.