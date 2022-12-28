Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты обстреляли Никопольщину из "Градов"

Ирина БалачукСреда, 28 декабря 2022, 08:13
Фото из Telegram Валентина Резниченко

Российские военные ночью 28 декабря ударили "Градами" и тяжелой артиллерий по трем общинам Никопольского района Днепропетровской области.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Никопольщина снова всю ночь страдала от вражеских ударов. Россияне 8 раз обстреляли район из "Градов" и тяжелой артиллерии. Ударили по трем общинам – Никопольской, Марганецкой и Красногригорьевской".

Детали: По словам главы ОВА, люди не пострадали.

Но больше всего пострадала Красногригорьевская община – российские снаряды повредили десяток частных домов и хозяйственных построек, магазин, машину, четыре газопровода и две линии электропередач, побили 20 солнечных панелей.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Днепропетровская областьвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россияне стягивают силы на Луганщину, готовятся к "решительным действиям" – ISW

США пытаются помешать Ирану производить и поставлять дроны России – СМИ

NASA просит SpaceX спасти астронавтов из поврежденного корабля "Союз"

Киев вскоре сможет вернуться к плановым графикам отключений света – Yasno

Пограничники сообщили, сколько российских войск в Беларуси

фотоАдвокаты советовали Жеваго не ездить во Францию, но победил "ритуал" – источники

Все новости...
Днепропетровская область
НАБУ проводит обыски в Днепре в отношении фитнестренера Резниченко – источники
Враг ночью накрыл Никополь из тяжелой артиллерии – ОВА
Россияне били по Днепропетровщине из "Ураганов" и "Градов": пострадал ребенок
Последние новости
05:48
Из-за войны в Украине Варшава отказалась от громких новогодних празднований
04:50
Россияне стягивают силы на Луганщину, готовятся к "решительным действиям" – ISW
03:46
Экспорт российской нефти морским путем снизился на 22% – WSJ
02:48
США пытаются помешать Ирану производить и поставлять дроны России – СМИ
02:02
Россияне ночью обстреляли села возле Запорожья – горсовет
01:24
Украина планирует разработать боевые БПЛА, чтобы сбивать российские дроны – Федоров
00:38
Россияне нанесли 70 ударов по Сумщине: били из минометов, САУ, сбросили взрывчатку с квадрокоптера
23:43
Видео, фото, обновленоВ Одессе сносят памятник Екатерине II и Суворову
23:03
картаРоссия атакует объект инфраструктуры в Харькове – мэр
22:56
ФОТО, ВИДЕОВ Молдове задержали трех мужчин, которые помогали украинцам нелегально пересекать границу
Все новости...