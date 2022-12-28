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Росія розпочала примусову паспортизацію дітей на Луганщині – ОВА

Ірина БалачукСереда, 28 грудня 2022, 08:46
Російський паспорт. Фото pixabay.com

Російські загарбники змушують жителів тимчасово окупованої Луганської області оформляти російське громадянство дітям, шантажуючи звільненням з роботи чи позбавленням соцвиплат.

Джерело: Луганська обласна військова адміністрація у Telegram

Дослівно ОВА: "У Кремлі поспішають примусово паспортизувати жителів окупованої Луганщини.

Вже навіть набув чинності порядок подання заяви про визнання дитини, що мешкає на окупованій території та не досягла віку 14 років, громадянином РФ. Для цього одному з батьків обов’язково потрібно мати паспорт РФ".

Деталі: За даними ОВА, люди, які не беруть паспорт Росії, відразу підпадають під скорочення на роботі, або їм відмовляють у соціальних виплатах. Часу на роздуми окупанти не залишають.

Тим часом росіяни не можуть впоратися із своїми ж військовими, які тікають з фронту.

За інформацією ОВА, на фоні значних втрат загарбників на Луганщині зросла кількість випадків дезертирства російських військовослужбовців та залишення ними бойових позицій.

У зв’язку з цим російське військове керівництво збільшило кількість патрулів, які мають затримувати та повертати дезертирів до підрозділів.

ВІДЕО ДНЯ

27 грудня українські воїни відбили атаки окупантів в районах Площанки і Червонопопівки.

На Куп’янському напрямку росіяни обстріляли райони Новоселівського, Стельмахівки і Коломийчихи, а на Лиманському напрямку – Площанку і Діброву.

Українські ракетники і артилеристи за минулу добу уразили пункт управління, 7 районів зосередження живої сили та військової техніки, 2 склади боєприпасів, а також важливий військовий об’єкт окупантів.

Теми: Луганська областьвійнаРосіягромадянство
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