Росія розпочала примусову паспортизацію дітей на Луганщині – ОВА

Російські загарбники змушують жителів тимчасово окупованої Луганської області оформляти російське громадянство дітям, шантажуючи звільненням з роботи чи позбавленням соцвиплат.

Джерело: Луганська обласна військова адміністрація у Telegram

Дослівно ОВА: "У Кремлі поспішають примусово паспортизувати жителів окупованої Луганщини.

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Вже навіть набув чинності порядок подання заяви про визнання дитини, що мешкає на окупованій території та не досягла віку 14 років, громадянином РФ. Для цього одному з батьків обов’язково потрібно мати паспорт РФ".

Деталі: За даними ОВА, люди, які не беруть паспорт Росії, відразу підпадають під скорочення на роботі, або їм відмовляють у соціальних виплатах. Часу на роздуми окупанти не залишають.

Тим часом росіяни не можуть впоратися із своїми ж військовими, які тікають з фронту.

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За інформацією ОВА, на фоні значних втрат загарбників на Луганщині зросла кількість випадків дезертирства російських військовослужбовців та залишення ними бойових позицій.



У зв’язку з цим російське військове керівництво збільшило кількість патрулів, які мають затримувати та повертати дезертирів до підрозділів.

27 грудня українські воїни відбили атаки окупантів в районах Площанки і Червонопопівки.



На Куп’янському напрямку росіяни обстріляли райони Новоселівського, Стельмахівки і Коломийчихи, а на Лиманському напрямку – Площанку і Діброву.



Українські ракетники і артилеристи за минулу добу уразили пункт управління, 7 районів зосередження живої сили та військової техніки, 2 склади боєприпасів, а також важливий військовий об’єкт окупантів.