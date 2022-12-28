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Россия начала принудительную паспортизацию детей на Луганщине – ОВА

Ирина БалачукСреда, 28 декабря 2022, 07:46
Россия начала принудительную паспортизацию детей на Луганщине – ОВА
Российский паспорт. Фото pixabay.com

Российские захватчики заставляют жителей временно оккупированной Луганской области оформлять российское гражданство детям, шантажируя увольнением с работы или лишением соцвыплат.

Источник: Луганская областная военная администрация в Telegram

Дословно ОВА: "В Кремле спешат принудительно паспортизировать жителей оккупированной Луганщины.

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Уже даже вступил в силу порядок подачи заявления о признании ребенка, проживающего на оккупированной территории и не достигшего возраста 14 лет, гражданином РФ. Для этого одному из родителей обязательно нужно иметь паспорт РФ".

Детали: По данным ОВА, люди, которые не берут паспорт России, сразу подпадают под сокращение на работе, или им отказывают в социальных выплатах. Времени на размышления оккупанты не оставляют.

При этом россияне не могут справиться со своими же военными, которые бегут с фронта.

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По данным ОВА, на фоне значительных потерь захватчиков на Луганщине возросло количество случаев дезертирства российских военнослужащих и оставления ими боевых позиций.

В связи с этим российское военное руководство увеличило количество патрулей, которые должны задерживать и возвращать дезертиров в подразделения.

27 декабря украинские воины отбили атаки оккупантов в районах Площанки и Червонопоповки.

На Купянском направлении россияне обстреляли районы Новоселовского, Стельмаховки и Коломыйчихи, а на Лиманском направлении – Площанку и Диброву.

Украинские ракетчики и артиллеристы за минувшие сутки поразили пункт управления, 7 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 2 склада боеприпасов, а также важный военный объект оккупантов.

Темы: Луганская областьвойнаРосcиягражданство
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