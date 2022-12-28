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Захисники за добу ліквідували понад пів тисячі окупантів

Ірина БалачукСереда, 28 грудня 2022, 09:41
Український воїн б'є ворога. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія у війні проти України втратила вже близько 103 770 солдатів, 3 017 танків та 6 037 бойових броньованих машин.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.12 орієнтовно:

  • особового складу ‒ близько 103 770 (+550) осіб ліквідовано,  
  • танків ‒ 3 017 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6 037 (+13) од,
  • артилерійських систем – 1 999 (+1) од,
  • РСЗВ – 418 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 212 (+0) од,
  • літаків – 283 (+0) од,
  • гелікоптерів – 267 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 707 (+0) од,
  • крилатих ракет ‒ 653 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 660 (+8) од,
  • спеціальної техніки ‒ 179 (+0) од.

Дані уточнюються.

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Теми: РосіявійнаГенштаб
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