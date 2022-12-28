Захисники за добу ліквідували понад пів тисячі окупантів
Середа, 28 грудня 2022, 08:41
Росія у війні проти України втратила вже близько 103 770 солдатів, 3 017 танків та 6 037 бойових броньованих машин.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.12 орієнтовно:
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- особового складу ‒ близько 103 770 (+550) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 017 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6 037 (+13) од,
- артилерійських систем – 1 999 (+1) од,
- РСЗВ – 418 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 212 (+0) од,
- літаків – 283 (+0) од,
- гелікоптерів – 267 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 707 (+0) од,
- крилатих ракет ‒ 653 (+0) од,
- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 660 (+8) од,
- спеціальної техніки ‒ 179 (+0) од.
Дані уточнюються.