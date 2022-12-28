Захисники за добу ліквідували понад пів тисячі окупантів

Росія у війні проти України втратила вже близько 103 770 солдатів, 3 017 танків та 6 037 бойових броньованих машин.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.12 орієнтовно:

особового складу ‒ близько 103 770 (+550) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 017 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 6 037 (+13) од,

артилерійських систем – 1 999 (+1) од,

РСЗВ – 418 (+0) од,

засобів ППО ‒ 212 (+0) од,

літаків – 283 (+0) од,

гелікоптерів – 267 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 707 (+0) од,

крилатих ракет ‒ 653 (+0) од,

кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 660 (+8) од,

спеціальної техніки ‒ 179 (+0) од.

Дані уточнюються.