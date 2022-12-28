Защитники за сутки ликвидировали более полутысячи оккупантов

Россия в войне против Украины потеряла уже около 103 770 солдат, 3 017 танков и 6 037 боевых бронированных машин.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.12 ориентировочно:

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личного состава – около 103 770 (+550) человек ликвидировано,

танков – 3 017 (+1) ед,

боевых бронированных машин – 6 037 (+13) ед,

артиллерийских систем – 1 999 (+1) ед,

РСЗО – 418 (+0) ед,

средств ПВО – 212 (+0) ед,

самолетов – 283 (+0) ед,

вертолетов – 267 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1707 (+0) ед,

крылатых ракет – 653 (+0) ед,

кораблей/катеров – 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 660 (+8) ед,

специальной техники – 179 (+0) ед.

Данные уточняются.