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Защитники за сутки ликвидировали более полутысячи оккупантов

Ирина БалачукСреда, 28 декабря 2022, 09:41
Украинский воин бьет врага. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия в войне против Украины потеряла уже около 103 770 солдат, 3 017 танков и 6 037 боевых бронированных машин.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.12 ориентировочно:

  • личного состава – около 103 770 (+550) человек ликвидировано, 
  • танков – 3 017 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин – 6 037 (+13) ед,
  • артиллерийских систем – 1 999 (+1) ед,
  • РСЗО – 418 (+0) ед,
  • средств ПВО – 212 (+0) ед,
  • самолетов – 283 (+0) ед,
  • вертолетов – 267 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1707 (+0) ед,
  • крылатых ракет – 653 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 660 (+8) ед,
  • специальной техники – 179 (+0) ед.

Данные уточняются.

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Темы: РосcиявойнаГенштаб
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