Защитники за сутки ликвидировали более полутысячи оккупантов
Среда, 28 декабря 2022, 08:41
Россия в войне против Украины потеряла уже около 103 770 солдат, 3 017 танков и 6 037 боевых бронированных машин.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.12 ориентировочно:
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- личного состава – около 103 770 (+550) человек ликвидировано,
- танков – 3 017 (+1) ед,
- боевых бронированных машин – 6 037 (+13) ед,
- артиллерийских систем – 1 999 (+1) ед,
- РСЗО – 418 (+0) ед,
- средств ПВО – 212 (+0) ед,
- самолетов – 283 (+0) ед,
- вертолетов – 267 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1707 (+0) ед,
- крылатых ракет – 653 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 660 (+8) ед,
- специальной техники – 179 (+0) ед.
Данные уточняются.