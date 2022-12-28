Росіяни штурмували кілька селищ на Донеччині, вранці активізувались бойові дії поблизу Авдіївки – ОВА

Російські війська обстріляли 8 областей 27 грудня, намагалися атакувати на Луганщині та Донеччині, на Луганщині захисники атаки відбили, на Донеччині ситуація напружена, але контрольована.

Джерело: дані обласних військових адміністрацій станом на ранок 28 грудня

Деталі: Луганська область: минулої доби українські захисники відбили атаки окупантів в районах Площанки і Червонопопівки. На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони Новоселівського, Стельмахівки і Коломийчихи, на Лиманському – Площанки і Діброви. Ситуація в області залишається напруженою.

Донеччина: впродовж ночі росіяни обстрілювали околиці Торецької громади з важкого озброєння та стрілецької зброї. Ситуація напружена, але контрольована. В районі Озорянівки, Курдюмівки, Нью-Йорка проходили штурмові дії з боку росіян. В районі с. Північне, Південне, Шуми, Дружба, Магдалинівка, Диліївка та м. Залізне ситуація без змін. Вночі також росіяни обстріляли Сіверськ, пошкоджено приватний будинок. На ранок активізувались бойові дії в районі Авдіївки. Щодо загиблих та поранених інформація уточнюється. Протягом доби окупанти постійно обстрілювали Бахмут і Мар'їнку. За добу на Донеччині: 3 поранених цивільних.

Сумщина: минулої доби ворожих обстрілів зазнали три громади. Прикордоння Середино-Будської громади противник обстріляв зі стрілецької зброї, Шалигинську громаду – з мінометів (10 прильотів), а Есманьську – з артилерії (3 прильоти). В Есманьській громаді один зі снарядів влучив у помешкання місцевих жителів – будинок зруйнований, але люди не постраждали.

Запорізька область: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Степове, Степногірськ, Дорожнянка, Чарівне, Новоандріївка, Новоданилівка, Білогір'я, Малинівка, Мала Токмачка, Гуляйполе, Малі Щербаки, Плавні. Надійшло 18 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів РФ. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Харківщина: ворог продовжує обстріли населених пунктів Харківщини, що розташовані неподалік від лінії зіткнення. Найбільше потерпає Куп’янський напрямок. Минулої доби росіяни обстріляли райони населених пунктів Новомлинськ, Тавільжанка, Дворічне, Куп’янськ, Табаївка, Крохмальне, Берестове і Першотравневе, Глибоке, Стариця, Огірцеве і Вовчанськ.

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За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, в Куп’янську внаслідок обстрілу 57-річна жінка отримала вибухову травму. Госпіталізована у важкому стані. Крім того, в Ізюмському районі 23-річний чоловік підірвався на вибуховому пристрої. Доставлений до лікарні у середньому стані тяжкості.

Дніпропетровщина: росіяни 8 разів за ніч ударили з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Люди не постраждали. У Червоногригорівській громаді понівечені з десяток приватних будинків та господарських споруд, магазин, автівка, чотири газогони та дві лінії електропередач. У інших двох громадах наслідки атаки ще уточнюються.

Миколаївщина: вдень 27 грудня ворог завдавав артилерійські удари по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонська область: за інформацією Генштабу ЗСУ знову від російських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Антонівки та міста Херсона. У Херсонській області троє мирних жителів поранені. 27 грудня росіяни обстріляли пологове відділення лікарні у Херсоні. Цього дня у відділенні народилося 2 дитини. До атаки лікарі встигли завершити кесарів розтин. У закладі перебуває 5 жінок після пологів. Без постраждалих.

Продовжується робота, аби повернути нормальне життя на звільнену Херсонщину. Зокрема, відновлюють мобільний зв’язок, знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Також повідомляється, що область отримує гуманітарну допомогу, на Херсонщині працюють представники міжнародної організації "Лікарі без кордонів".

Відносно спокійно і без обстрілів ніч минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Хмельницькій, Одеській, Миколаївській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській, Полтавській, Вінницькій, Житомирській, Чернігівській, Черкаській та Київській областях.