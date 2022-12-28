Россияне штурмовали несколько поселков в Донецкой области, утром активизировались боевые действия вблизи Авдеевки – ОВА

Российские войска обстреляли 8 областей 27 декабря, пытались атаковать в Луганской и Донецкой областях, в Луганской области защитники атаки отбили, в Донецкой области ситуация напряженная, но контролируемая.

Источник: данные областных военных администраций по состоянию на утро 28 декабря

Детали: Луганская область: за прошедшие сутки украинские защитники отбили атаки оккупантов в районах Площанки и Червонопоповки. На Купянском направлении враг обстрелял районы Новоселовского, Стельмаховки и Коломыйчихи, на Лиманском – Площанки и Дибровы. Ситуация в области остается напряженной.

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Донецкая область: в течение ночи россияне обстреливали окрестности Торецкой общины из тяжелого вооружения и стрелкового оружия. Ситуация напряженная, но контролируемая. В районе Озоряновки, Курдюмовки, Нью-Йорка проходили штурмовые действия со стороны россиян. В районе с. Северное, Южное, Шумы, Дружба, Магдалиновка, Дилиевка и г. Железное ситуация без изменений. Ночью также россияне обстреляли Северск, поврежден частный дом. На утро активизировались боевые действия в районе Авдеевки. Относительно погибших и раненых информация уточняется. В течение суток оккупанты постоянно обстреливали Бахмут и Марьинку. За сутки в Донецкой области: 3 раненых гражданских.

Сумщина: за прошедшие сутки вражеским обстрелам подверглись три общины. Приграничье Середино-Будской общины противник обстрелял из стрелкового оружия, Шалигинскую общину – из минометов (10 прилетов), а Эсманьскую – из артиллерии (3 прилета). В Эсманьской общине один из снарядов попал в помещение местных жителей – дом разрушен, но люди не пострадали.

Запорожская область: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Степное, Степногорск, Дорожнянка, Чаривне, Новоандреевка, Новоданиловка, Белогорье, Малиновка, Малая Токмачка, Гуляйполе, Малые Щербаки, Плавни. Поступило 18 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов РФ. Подробная информация о последствиях уточняется.

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Харьковщина: враг продолжает обстрелы населенных пунктов Харьковщины, расположенных неподалеку от линии соприкосновения. Больше всего страдает Купянское направление. За прошедшие сутки россияне обстреляли районы населенных пунктов Новомлинск, Тавильжанка, Двуречное, Купянск, Табаевка, Крохмальное, Берестовое и Первомайское, Глубокое, Старица, Огирцево и Волчанск.

По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в Купянске в результате обстрела 57-летняя женщина получила взрывную травму. Госпитализирована в тяжелом состоянии. Кроме того, в Изюмском районе 23-летний мужчина подорвался на взрывном устройстве. Доставлен в больницу в среднем состоянии тяжести.

Днепропетровская область: россияне 8 раз за ночь ударили из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольской, Марганецкой и Красногригорьевской общинам. Люди не пострадали. В Красногригорьевской общине повреждены с десяток частных домов и хозяйственных построек, магазин, автомобиль, четыре газопровода и две линии электропередач. В других двух общинах последствия атаки еще уточняются.

Николаевщина: днем 27 декабря враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

Херсонская область: по информации Генштаба ВСУ, снова от российских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Антоновки и города Херсона. В Херсонской области трое мирных жителей ранены. 27 декабря россияне обстреляли родильное отделение больницы в Херсоне. В этот день в отделении родилось 2 ребенка. До атаки врачи успели завершить кесарево сечение. В заведении находится 5 женщин после родов. Без пострадавших.

Продолжается работа, чтобы вернуть нормальную жизнь на освобожденную Херсонщину. В частности, восстанавливают мобильную связь, обезвреживают взрывоопасные предметы. Также сообщается, что область получает гуманитарную помощь, на Херсонщине работают представители международной организации "Врачи без границ".

Относительно спокойно и без обстрелов ночь прошла в Волынской, Закарпатской, Ровенской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Хмельницкой, Одесской, Николаевской, Черновицкой, Львовской, Тернопольской, Полтавской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Киевской областях.