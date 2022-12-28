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Пілот Karaya розповів, чого бракує українським льотчикам

Тетяна ЛозовенкоСереда, 28 грудня 2022, 11:05
Вадим Ворошилов, фото з відкритих джерел

Українським льотчикам необхідні, зокрема, авіаційні керовані засоби класу "повітря – повітря", щоб збільшити дальність ураження – потребу в цьому можуть закрити західні винищувачі. 

Джерело: пілот Вадим Ворошилов із позивним "Karaya" в інтерв’ю УП

Пряма мова: "Перше, що нам необхідне – збільшити дальність, на яку можуть бачити наші радіолокаційні та прицільні комплекси. Друге – авіаційні керовані засоби класу "повітря – повітря" з набагато більшою дальністю ураження, ніж у нас зараз є. Тому нам дуже потрібні F-16, які можуть забезпечити наші потреби в цьому".

Деталі: На його думку, після перемоги Україна матиме літаки західного зразка, а також модернізує і техніку, і систему підготовки. 

Пряма мова: "Ті промислові потужності, які в нас є, треба реалізовувати та розвивати спільно із західними компаніями. Звісно, ми поступаємося в електроніці, авіаобладнанні, але у нас колосальний досвід у конструюванні планерів, у ракетобудуванні та у виробництві двигунів. Щоб зробити ідеальний продукт, нам потрібно поєднати свій досвід із західним".

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Теми: Повітряні сили ЗСУзброя
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