Пилот Karaya рассказал, чего не хватает украинским летчикам

Украинским летчикам необходимы, в частности, авиационные управляемые средства класса "воздух - воздух", чтобы увеличить дальность поражения – потребность в этом могут закрыть западные истребители.

Источник: пилот Вадим Ворошилов с позывным "Karaya" в интервью УП

Прямая речь: "Первое, что нам необходимо – увеличить дальность, на которую могут видеть наши радиолокационные и прицельные комплексы. Второе – авиационные управляемые средства класса "воздух - воздух" с гораздо большей дальностью поражения, чем у нас сейчас есть. Поэтому нам очень нужны F-16, которые могут обеспечить наши потребности в этом".

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Детали: По его мнению, после победы Украина будет иметь самолеты западного образца, а также модернизирует и технику, и систему подготовки.

Прямая речь: "Те промышленные мощности, которые у нас есть, надо реализовывать и развивать совместно с западными компаниями. Конечно, мы уступаем в электронике, авиаоборудовании, но у нас колоссальный опыт в конструировании планеров, в ракетостроении и в производстве двигателей. Чтобы сделать идеальный продукт, нам нужно совместить свой опыт с западным".