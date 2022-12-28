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У Бундестазі попередили про загрозу російського шпигунства

"Європейська правда"Середа, 28 грудня 2022, 11:07

Нещодавнє викриття ймовірного російського шпигуна в службі зовнішньої розвідки Німеччини свідчить про те, що останніми роками влада лише частково враховувала загрози з боку Кремля.

Про це заявив голова комітету з нагляду за розвідкою німецького Бундестагу Костянтин фон Нотц, пише "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

"Усі повинні взяти до відома, що в країні, як і раніше, ведеться інтенсивна розвідувальна діяльність, як за часів холодної війни, і в той час, коли Росія веде незаконну війну проти України, ми повинні дуже уважно стежити за цим", - сказав фон Нотц, депутат Бундестагу.

"Я буду дуже радий, якщо цей сумний випадок спонукає нас критично поглянути на ситуацію, щоб ми були в кращій формі в майбутньому", - додав він.

Як повідомлялося, 21 грудня Федеральна прокуратура Німеччини заарештувала співробітника Федеральної розвідувальної служби країни за підозрою у державній зраді – чоловіка підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Стверджується, що чоловік, який працює на Федеральну розвідувальну службу Німеччини, у 2022 році передав російській спецслужбі інформацію, отриману під час своєї професійної діяльності (про що саме йдеться – не розголошується через державну таємницю).

Пізніше стало відомо, що Росія могла отримувати секретну інформацію про ситуацію в Україні через затриманого співробітника спецслужби.

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Теми: Німеччина
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