Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Бундестаге предупредили об угрозе российского шпионажа

"Европейская правда"Среда, 28 декабря 2022, 10:07

Недавнее разоблачение предполагаемого российского шпиона в службе внешней разведки Германии говорит о том, что в последние годы власти лишь частично учитывали угрозы со стороны Кремля.

Об этом заявил глава комитета по надзору за разведкой немецкого Бундестага Константин фон Нотц, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

"Все должны принять к сведению, что в стране по-прежнему ведется интенсивная разведывательная деятельность, как во времена холодной войны, и в то время, когда Россия ведет незаконную войну против Украины, мы должны очень внимательно следить за этим", - сказал фон Нотц, депутат Бундестага.

Реклама:

"Я буду очень рад, если этот прискорбный случай побудит нас критически взглянуть на ситуацию, чтобы мы были в лучшей форме в будущем", - добавил он.

Как сообщалось, 21 декабря Федеральная прокуратура Германии арестовала сотрудника Федеральной разведывательной службы страны по подозрению в государственной измене - мужчину подозревают в шпионаже в пользу России.

Утверждается, что мужчина, который работает на Федеральную разведывательную службу Германии, в 2022 году передал российской спецслужбе информацию, полученную во время своей профессиональной деятельности (о чем именно идет речь - не разглашается из-за государственной тайны).

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Германия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Германия
Германия сокращает налоги на 32 млрд евро, чтобы дать толчок экономике
В Германии расследуют, как их электроника оказалась в российских "Орланах" – СМИ
Рисовал свастику на машинах украинцев: в Баден-Бадене оштрафовали чиновника 
Последние новости
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
Все новости...
Реклама: