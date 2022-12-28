В Бундестаге предупредили об угрозе российского шпионажа

Недавнее разоблачение предполагаемого российского шпиона в службе внешней разведки Германии говорит о том, что в последние годы власти лишь частично учитывали угрозы со стороны Кремля.

Об этом заявил глава комитета по надзору за разведкой немецкого Бундестага Константин фон Нотц, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

"Все должны принять к сведению, что в стране по-прежнему ведется интенсивная разведывательная деятельность, как во времена холодной войны, и в то время, когда Россия ведет незаконную войну против Украины, мы должны очень внимательно следить за этим", - сказал фон Нотц, депутат Бундестага.

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"Я буду очень рад, если этот прискорбный случай побудит нас критически взглянуть на ситуацию, чтобы мы были в лучшей форме в будущем", - добавил он.

Как сообщалось, 21 декабря Федеральная прокуратура Германии арестовала сотрудника Федеральной разведывательной службы страны по подозрению в государственной измене - мужчину подозревают в шпионаже в пользу России.

Утверждается, что мужчина, который работает на Федеральную разведывательную службу Германии, в 2022 году передал российской спецслужбе информацию, полученную во время своей профессиональной деятельности (о чем именно идет речь - не разглашается из-за государственной тайны).