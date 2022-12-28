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По всій Україні лунала повітряна тривога

Ірина БалачукСереда, 28 грудня 2022, 12:22
По всій Україні лунала повітряна тривога
Карта тривог станом на 11:25. Скриншот з alerts.in.ua

Вдень 28 грудня оголосили повітряну тривогу по всій території України.

Джерело: карта тривог, "Беларускі Гаюн" у Telegram

Деталі: Об 11:21 сирени почали лунати у центральних областях, потім у Києві, а за кілька хвилин сигнали тривоги поширились по всій території країни.

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Звук сирен означає загрозу ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.

"Беларускі Гаюн" повідомив, що о 10:53 в Барановичах (Білорусь) піднявся у небо винищувач, а об 11:01 в Мачулищах (Білорусь) злетів літак дальнього радіолокаційного стеження Іл-76 А-50У "Сергій Атаянц".  

Об 11:31 у Мачулищах злетів МіГ-31К ПКС РФ з реєстрацийним номером RF-92215. Такий винищувач може нести ракети "Кинджал".

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Оновлено. О 13:22 тривоги в Україні скасували. Небезпека тривала майже 2 години. 

"Беларускі Гаюн" повідомив, що о 13:18 в Мачулищах сів МіГ-31К. 

 

Теми: повітряна тривогаУкраїнавійна
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