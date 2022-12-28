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По всей Украине раздавалась воздушная тревога

Ирина БалачукСреда, 28 декабря 2022, 13:22
Карта тревог по состоянию на 11:25. Скриншот с alerts.in.ua

Днем 28 декабря объявили воздушную тревогу по всей территории Украины.

Источник: карта тревог, "Беларускі Гаюн" в Telegram

Детали: В 11:21 сирены начали звучать в центральных областях, затем в Киеве, а через несколько минут сигналы тревоги распространились по всей территории страны.

Звук сирен означает угрозу ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.

"Беларускі Гаюн" сообщил, что в 10:53 в Барановичах (Беларусь) поднялся в небо истребитель, а в 11:01 в Мачулищах (Беларусь) взлетел самолет дальнего радиолокационного слежения Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц".    

В 11:31 в Мачулищах взлетел МиГ-31К ВКС РФ с рег. номером RF-92215. Такой истребитель может нести ракеты "Кинжал".

Обновлено. В 13:22 тревоги в Украине отменили. Опасность продолжалась почти 2 часа. 

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"Беларускі Гаюн" сообщил, что в 13:18 в Мачулищах сел МиГ-31К. 

Темы: воздушная тревогаУкраинавойна
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