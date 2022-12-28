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Батько з 7-річним сином підірвались на міні на Харківщині

Тетяна ЛозовенкоСереда, 28 грудня 2022, 11:46
Фото з Харківської обласної прокуратури

У Харківській області 28 грудня на міні підірвався 7-річний хлопчик, йому на допомогу побіг батько, який також наступив на вибуховий пристрій.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram, пресслужба Харківської обласної прокуратури 

Пряма мова: "У районі с. Бугаївка Чугуївського району у лісі на вибуховому пристрої підірвалися чоловік 47 років та 7-річний хлопчик. Обидва отримали вибухові травми та були госпіталізовані. Зараз лікарі надають їм усю необхідну допомогу". 

Деталі: Очільник ОВА Олег Синєгубов укторе закликав не відвідувати ліси, лісосмуги, не виходити на узбіччя доріг, а також не торкатися  підозрілих предметів та телефонувати рятувальникам у разі виявлення таких.

Доповнено о 11:57: Харківська обласна прокуратура повідомила, що на міні підірвались батько з сином. Граючись, хлопчик побіг до кущів та підірвався на міні. Батько побіг йому на допомогу та також підірвався на вибуховому пристрої.

 

Теми: Харківська областьрозмінуваннямінуваннядіти
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