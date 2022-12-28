Отец с 7-летним сыном подорвались на мине на Харьковщине

В Харьковской области 28 декабря на мине подорвался 7-летний мальчик, ему на помощь побежал отец, который также наступил на взрывное устройство.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пресслужба Харьковской облпрокуратуры

Прямая речь: "В районе с. Бугаевка Чугуевского района в лесу на взрывном устройстве подорвались мужчина 47 лет и 7-летний мальчик. Оба получили взрывные травмы и были госпитализированы. Сейчас врачи оказывают им всю необходимую помощь".

Реклама:

Детали: Глава ОВА Олег Синегубов призвал не посещать леса, лесополосы, не выходить на обочины дорог, а также не касаться подозрительных предметов и звонить спасателям в случае обнаружения таковых.