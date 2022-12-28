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МЗС: указ Путіна про громадянство РФ на окупованих територіях свідчить про бажання продовжувати війну

"Європейська правда"Середа, 28 грудня 2022, 11:48

Указ президента РФ, який затверджує спрощені процедури виходу з громадянства України та набуття громадянства РФ, є нікчемним і свідчить про неготовність Росії до переговорів.

Про це йдеться у заяві МЗС, пише "Європейська правда".

У міністерстві зазначили, що підписаний 26 грудня Путіним указ так свідчить про прагнення керівництва Росії до продовження війни, поглинання території України, насильницьку асиміляцію та геноцид українського народу.

"Примусове нав’язування громадянства РФ громадянам України,  які внаслідок російської агресії опинилися в нелюдських умовах і були позбавлені фундаментального права на вільний вибір громадянства, підтверджує злочинну сутність тоталітарного російського режиму", - йдеться у заяві.

Указ Путіна спрямований на громадян України, які мешкали або мешкають на тимчасово окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

"Особливе обурення викликає  запроваджений без згоди отримувачів порядок видачі російських паспортів примусово переміщеним на територію РФ українським дітям та підліткам від 14 до 18 років, що є кричущим порушенням основоположних прав людини та доказом вчинення Росією геноциду українців", - підкреслили в МЗС.

МЗС розцінює цей документ як черговий злочин Росії проти суверенітету та територіальної цілісності України, що грубо порушує Конституцію і закони нашої держави, чинні норми міжнародного права та міжнародні зобов’язання Росії.

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"Наслідки цього та інших нікчемних нормативних актів РФ щодо громадян України не матимуть жодних правових наслідків, ніколи не будуть визнаними ані Україною, ані переважною більшістю держав-членів ООН. Указ доповнює перелік злочинів у ході збройної агресії Росії, які розглядатимуться в рамках міжнародного трибуналу над керівництвом РФ", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, Україна закликала держави-члени ООН відновити застосування Статуту ООН у питанні легітимності перебування Російської Федерації в ООН, позбавити РФ статусу постійного члена Радбезу ООН та виключити її з ООН у цілому.

Теми: МЗС
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