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МИД: указ Путина о гражданстве РФ на оккупированных территориях говорит о желании продолжать войну

"Европейская правда"Среда, 28 декабря 2022, 10:48

Указ президента РФ, который утверждает упрощенные процедуры выхода из гражданства Украины и приобретения гражданства РФ, является ничтожным и свидетельствует о неготовности России к переговорам.

Об этом говорится в заявлении МИД, пишет "Европейская правда".

В министерстве отметили, что подписанный 26 декабря Путиным указ так свидетельствует о стремлении руководства России к продолжению войны, поглощению территории Украины, насильственной ассимиляции и геноциде украинского народа.

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"Принудительное навязывание гражданства РФ гражданам Украины, которые в результате российской агрессии оказались в нечеловеческих условиях и были лишены фундаментального права на свободный выбор гражданства, подтверждает преступную сущность тоталитарного российского режима", - говорится в заявлении.

Указ Путина направлен на граждан Украины, которые жили или живут на временно оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

"Особое возмущение вызывает введенный без согласия получателей порядок выдачи российских паспортов принудительно перемещенным на территорию РФ украинским детям и подросткам от 14 до 18 лет, что является вопиющим нарушением основополагающих прав человека и доказательством совершения Россией геноцида украинцев", - подчеркнули в МИД.

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МИД расценивает этот документ как очередное преступление России против суверенитета и территориальной целостности Украины, что грубо нарушает Конституцию и законы нашего государства, действующие нормы международного права и международные обязательства России.

"Последствия этого и других ничтожных нормативных актов РФ в отношении граждан Украины не будут иметь никаких правовых последствий, никогда не будут признаны ни Украиной, ни подавляющим большинством государств-членов ООН. Указ дополняет перечень преступлений в ходе вооруженной агрессии России, которые будут рассматриваться в рамках международного трибунала над руководством РФ", - говорится в заявлении.

Напомним, Украина призвала государства-члены ООН возобновить применение Устава ООН в вопросе легитимности пребывания Российской Федерации в ООН, лишить РФ статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить ее из ООН в целом.

Темы: МИД
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