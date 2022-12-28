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Міністр оборони Італії: під загрозою поразки РФ може застосувати тактичну ядерну зброю

"Європейська правда"Середа, 28 грудня 2022, 11:32

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що у разі якщо Росії загрожуватиме поразка у війні вона може піти на застосування тактичної ядерної зброї.

Про це, як пише "Європейська правда", передає видання Il Fatto Quotidiano.

"Застосування тактичної ядерної енергетики планується Росією. Для нас це немислимо, а для Москви - так, якщо буде пройдена точка неповернення, якщо вони ризикують зазнати поразки. Коротше кажучи, небезпека потенційно існує, хоча і дуже малоймовірна" - сказав Крозетто.

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Водночас він запевнив, що Італія продовжить підтримувати Україну в тому числі наданням військової допомоги.

Міністр уточнив, що компонування шостого пакета допомоги Україні ще не розпочато, але підтвердив, що "Україна місяцями просить про підтримку проти повітряних атак на цивільні об'єкти: лікарні, школи, електростанції".

"Якщо це можливо, ми, безумовно, допоможемо їм захистити себе: Росія перетнула кордон, який вона не повинна була перетинати" – зазначив Крозетто.

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На думку міністра оборони, "поставки повинні бути сумісні з наявністю можливості поповнити запаси цієї зброї і передати її Києву в хорошому робочому стані.

"Ви не знайдете ракети в супермаркеті, як баночку "Нутелли", це складні системи, для яких потрібен тривалий час виробництва. Ви не можете сказати: добре, завтра я піду і куплю сотню ракет. Їх немає. Тому, якщо ми даємо Україні системи ППО, ми повинні взяти їх зі своїх запасів, і ми повинні зробити це, не позбавляючи захисту себе, і з упевненістю в якості" – сказав Крозетто.

Нагадаємо, прем'єрка Італії Джорджія Мелоні у розмові з президентом Володимиром Зеленським заявила. Що Рим розглядає питання про надання Україні систем ППО.

Теми: ІталіяРосіяядерна зброя
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