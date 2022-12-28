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Министр обороны Италии: под угрозой поражения РФ может применить тактическое ядерное оружие

"Европейская правда"Среда, 28 декабря 2022, 12:32

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто считает, что в случае если России будет угрожать поражение в войне она может пойти на применение тактического ядерного оружия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", передает издание Il Fatto Quotidiano.

"Применение тактической ядерной энергетики планируется Россией. Для нас это немыслимо, а для Москвы - да, если будет пройдена точка невозврата, если они рискуют потерпеть поражение. Короче говоря, опасность потенциально существует, хотя и очень маловероятна", - сказал Крозетто.

В то же время он заверил, что Италия продолжит поддерживать Украину в том числе предоставлением военной помощи.

Министр уточнил, что компоновка шестого пакета помощи Украине еще не начата, но подтвердил, что "Украина месяцами просит о поддержке против воздушных атак на гражданские объекты: больницы, школы, электростанции".

"Если это возможно, мы, безусловно, поможем им защитить себя: Россия пересекла границу, которую она не должна была пересекать" - отметил Крозетто.

По мнению министра обороны, "поставки должны быть совместимы с наличием возможности пополнить запасы этого оружия и передать его Киеву в хорошем рабочем состоянии.

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"Вы не найдете ракеты в супермаркете, как баночку "Нутеллы", это сложные системы, для которых требуется длительное время производства. Вы не можете сказать: хорошо, завтра я пойду и куплю сотню ракет. Их нет. Поэтому, если мы даем Украине системы ПВО, мы должны взять их из своих запасов, и мы должны сделать это, не лишая защиты себя, и с уверенностью в качестве", - сказал Крозетто.

Напомним, премьер Италии Джорджия Мелони в разговоре с президентом Владимиром Зеленским заявила. Что Рим рассматривает вопрос о предоставлении Украине систем ПВО.

Темы: ИталияРосcияядерное оружие
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