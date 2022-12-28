11 років за ґратами проведе зрадник, який зливав РФ адреси бомбосховищ

До 11 років позбавлення волі засудили жителя Краматорська, який передавав донецьким бойовикам та російському командування адреси бомбосховищ та фортифікацій.

Джерело: пресслужба Донецької обласної прокуратури, пресслужба Офісу генерального прокурора, пресслужба Служби безпеки України

Деталі: Прокурор довів, що у лютому 2022 року чоловік виконував прохання однокласниці, яка входить до складу угруповання донецьких бойовиків. Він неодноразово збирав та через месенджер передавав їй детальну інформацію щодо розташування бомбосховищ, протитанкових й інших загороджувальних споруд у Краматорську. Про отриману інформацію жінка "звітувала" ватажкам бойовиків і командуванню російських загарбників.

СБУ повідомляє, що отримані розвіддані окупанти планували використати для підготовки і проведення ракетних ударів по Краматорську. Прокуратура наголошує, що засуджений усвідомлював, що ця інформація може бути використана ворогом на шкоду територіальній цілісності та обороноздатності держави.

Його затримали у березні. Під час обшуку у чоловіка виявлено мобільні телефони із доказами листування з ворогом через месенджери.

Суд визнав його винним за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Чоловіку призначено покарання у вигляді 11 років ув’язнення.