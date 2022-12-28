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11 лет за решеткой проведет предатель, который сливал РФ адреса бомбоубежищ

Татьяна ЛозовенкоСреда, 28 декабря 2022, 11:44
11 лет за решеткой проведет предатель, который сливал РФ адреса бомбоубежищ
Фото из пресс-службы СБУ

К 11 годам лишения свободы приговорили жителя Краматорска, который передавал донецким боевикам и российскому командованию адреса бомбоубежищ и фортификаций.

Источник: пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, пресс-служба Офиса генерального прокурора, пресс-служба Службы безопасности Украины 

Детали: Прокурор доказал, что в феврале 2022 года мужчина выполнял просьбу одноклассницы, которая входит в состав группировки донецких боевиков. Он неоднократно собирал и через мессенджер передавал ей подробную информацию о расположении бомбоубежищ, противотанковых и других заградительных сооружений в Краматорске. О полученной информации женщина "отчитывалась" главарям боевиков и командованию российских захватчиков.

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СБУ сообщает, что полученные разведданные оккупанты планировали использовать для подготовки и проведения ракетных ударов по Краматорску. Прокуратура отмечает, что осужденный осознавал, что эта информация может быть использована врагом в ущерб территориальной целостности и обороноспособности государства. 

Его задержали в марте. Во время обыска у мужчины обнаружены мобильные телефоны с доказательствами переписки с врагом через мессенджеры.

Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Мужчине назначено наказание в виде 11 лет заключения.

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Темы: прокуратураОфис генпрокурораКраматорск
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