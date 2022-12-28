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Росіяни обстріляли село на Херсонщині: поранена дитина

Тетяна ЛозовенкоСереда, 28 грудня 2022, 13:03
Ілюстративне фото з соцмереж

Російські військові обстріляли село Кізомис на Херсонщині, внаслідок чого постраждали троє людей, серед яких є дитина. 

Джерело: заступник голова Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram

Пряма мова: "Через ворожий обстріл постраждали 3 людини. Серед них 14 річна дитина з мінно-вибуховою травмою". 

Деталі: Всі постраждалі доставлені лікарень. Тимошенко не уточнив, коли саме стався обстріл. Повітряна тривога на Херсонщині почалася об 11:21 і станом на 13:00 не була скасована. 

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Теми: Херсонська областьвійнажертвиОфіс президента
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