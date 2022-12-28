Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне обстреляли село на Херсонщине: ранен ребенок

Татьяна ЛозовенкоСреда, 28 декабря 2022, 12:03
Россияне обстреляли село на Херсонщине: ранен ребенок
Иллюстративное фото из соцсетей

Российские военные обстреляли село Кизомыс на Херсонщине, в результате чего пострадали три человека, среди которых есть ребенок. 

Источник: заместитель председатель Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь: "Из-за вражеского обстрела пострадали 3 человека. Среди них 14-летний ребенок с минно-взрывной травмой". 

Реклама:

Детали: Все пострадавшие доставлены в больницы. Тимошенко не уточнил, когда именно произошел обстрел. Воздушная тревога на Херсонщине началась в 11:21 и по состоянию на 13:00 не была отменена. 

Темы: Херсонская областьвойнажертвыОфис президента
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Херсонская область
На оккупированной Херсонщине местные прячутся от незаконных "выборов"
Пекаря из Макеевки, который воевал против ВСУ, задержали возле Урожайного
На Херсонщине россияне ранили 11-летнего мальчика, врачи пытаются его спасти
Последние новости
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
Все новости...
Реклама: