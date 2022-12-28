Россияне обстреляли село на Херсонщине: ранен ребенок

Российские военные обстреляли село Кизомыс на Херсонщине, в результате чего пострадали три человека, среди которых есть ребенок.

Источник: заместитель председатель Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь: "Из-за вражеского обстрела пострадали 3 человека. Среди них 14-летний ребенок с минно-взрывной травмой".

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Детали: Все пострадавшие доставлены в больницы. Тимошенко не уточнил, когда именно произошел обстрел. Воздушная тревога на Херсонщине началась в 11:21 и по состоянию на 13:00 не была отменена.