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Россияне обстреляли село на Херсонщине: ранен ребенок

Татьяна ЛозовенкоСреда, 28 декабря 2022, 13:03
Иллюстративное фото из соцсетей

Российские военные обстреляли село Кизомыс на Херсонщине, в результате чего пострадали три человека, среди которых есть ребенок. 

Источник: заместитель председатель Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь: "Из-за вражеского обстрела пострадали 3 человека. Среди них 14-летний ребенок с минно-взрывной травмой". 

Детали: Все пострадавшие доставлены в больницы. Тимошенко не уточнил, когда именно произошел обстрел. Воздушная тревога на Херсонщине началась в 11:21 и по состоянию на 13:00 не была отменена. 

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Темы: Херсонская областьвойнажертвыОфис президента
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