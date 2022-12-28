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Глава Міноборони Франції прибув до Києва

"Європейська правда"Середа, 28 грудня 2022, 12:11

Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню прибув з візитом до Києва.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TF1 Info.

Повідомляється, що він одразу ж вирушив до "Стіни героїв", щоб покласти вінок від імені Франції, віддати шану українським воїнам, які загинули в боях, і засвідчити підтримку Франції Україні.

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Після цього міністр проведе робочу зустріч з командами міністерства оборони України та з українськими військовими щодо військової підтримки України з боку Франції - вже наданої та майбутньої підтримки.

Після цього він проведе двосторонню зустріч зі своїм українським колегою, після якої відбудеться брифінг для преси.

Візит Лекорню до Києва відбувається через кілька днів після того, як президент Франції Еммануель Макрон підтвердив відправку нового французького озброєння в Україну та анонсував нові поставки на 2023 рік.

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Відомо, що заплановані поставки містять і самохідні артилерійські установки Caesar, але Макрон не назвав їхньої кількості.

Наприкінці листопада в Україну прибула четверта реактивна система залпового вогню LRU з Франції.

Теми: ФранціяМіноборони
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