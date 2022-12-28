Глава Минобороны Франции прибыл в Киев

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню прибыл с визитом в Киев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TF1 Info.

Сообщается, что он сразу же отправился к "Стене героев", чтобы возложить венок от имени Франции, отдать дань уважения украинским воинам, погибшим в боях, и засвидетельствовать поддержку Франции Украине.

После этого министр проведет рабочую встречу с командами министерства обороны Украины и с украинскими военными относительно военной поддержки Украины со стороны Франции - уже предоставленной и будущей поддержки.

После этого он проведет двустороннюю встречу со своим украинским коллегой, после которой состоится брифинг для прессы.

Визит Лекорню в Киев происходит через несколько дней после того, как президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил отправку нового французского вооружения в Украину и анонсировал новые поставки на 2023 год.

Известно, что запланированные поставки включают и самоходные артиллерийские установки Caesar, но Макрон не назвал их количество.

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