Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МЗС Естонії: пропозиція України виключити РФ з Радбезу ООН не має підтримки

"Європейська правда"Середа, 28 грудня 2022, 14:24

За словами віцеканцлера міністерства закордонних справ Естонії Мярта Вольмера, більшість держав не поділяють підхід України до питання про членство Росії в Раді Безпеки ООН, тому питання про її виключення з цього органу наразі не є перспективним.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал ERR.

Міністерство закордонних справ України цього тижня заявило, що Росія неправомірно увійшла до Організації Об'єднаних Націй і зайняла місце СРСР серед постійних членів її Ради Безпеки.

За словами Вольмера, таке трактування поділяють небагато країн.

"Естонія один із лідерів і найактивніших прихильників України за темами, які якраз стосуються ізолювання Росії в різних організаціях, відсунення Росії від ухвалення рішень у світі, притягнення її до відповідальності за злочини. Цей напрямок дуже хороший і правильний. Розмови про ООН потрапляють у ту саму категорію, але в даному випадку треба враховувати, що дуже великої міжнародної підтримки в України з цього питання, на жаль, немає", - сказав віцеканцлер МЗС Естонії.

"Це (розгляд питання про виключення РФ із Ради Безпеки ООН - ред.) було б можливим у разі, якби дуже велика кількість держав думала так само, як Україна, що Росія після розпаду Радянського Союзу набула цього статусу якимось чином поза процедурою, незаконно, і це слід якось переглянути. Але держав, які б вважали, що це можливо і необхідно, по суті, немає", - додав він.

У зв'язку з цим, за оцінкою дипломата, це питання наразі є безперспективним, і зосередитися слід на тих аспектах міжнародного життя, в яких Росію дійсно можна потіснити та ізолювати.

ВІДЕО ДНЯ

"Якщо дійсно дійде до того, що це поставлять на голосування в Раді Безпеки, то Росія, вочевидь, це заблокувала б. Це, вочевидь, одна з тих причин, через які більшість держав зараз не думає, що це було б дуже реалістичним напрямком діяльності. Росії скоріше слід перешкоджати там, де це насправді здійсненно, де цьому є певна підтримка, де ми зможемо відсунути її від процесів ухвалення рішень у світі", - сказав Вольмер.

Теми: ЕстоніяООНМЗС
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ППО збила 54 російські крилаті ракети з 69 запущених - Залужний

фотоСБУ на світанку навідалась до УПЦ МП на Хмельниччині

Особистий інформатор терориста Стрєлкова проведе 10 років у в’язниці - СБУ

оновлено від 8:27У Києві пролунали дві серії вибухів, працювала ППО, є постраждалі

У двох областях ввели екстрені відключення світла, у Києві можуть бути перебої

Росіяни стягують сили на Луганщину, готуються до "рішучих дій" – ISW

Усі новини...
Естонія
Прем’єрка Естонії: мова освіти – це питання національної безпеки
Президент Естонії: Це – війна Путіна, але росіяни мають обрати, на чиєму вони боці
З естонської Нарви прибрали пам’ятник Леніну, який стояв там понад 60 років
Останні новини
12:03
СБУ оголосила підозру меру Полтави – джерело
12:00
"Родом" з Олександрії: що відомо про прапор, який Зеленський передав Когресу США
11:59
ППО збила 54 російські крилаті ракети з 69 запущених - Залужний
11:55
Через пошкодження від атаки складна ситуація на заході, Одещині й Київщині
11:47
фото У районі аеродрому в російському Енгельсі чули вибухи – росЗМІ
11:43
Посли США та Британії відреагували на новий ракетний удар РФ
11:38
Пункти пропуску на кордонах працюють, але можливі перебої в роботі через знеструмлення
11:28
фотоСБУ на світанку навідалась до УПЦ МП на Хмельниччині
11:23
Серби розібрали барикаду на найбільшому пропускному пункті між Косово і Сербією
11:12
фотоВ Івано-Франківській області ракета влетіла в будинок і не вибухнула – ОП
Усі новини...