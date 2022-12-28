МЗС Естонії: пропозиція України виключити РФ з Радбезу ООН не має підтримки

За словами віцеканцлера міністерства закордонних справ Естонії Мярта Вольмера, більшість держав не поділяють підхід України до питання про членство Росії в Раді Безпеки ООН, тому питання про її виключення з цього органу наразі не є перспективним.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал ERR.

Міністерство закордонних справ України цього тижня заявило, що Росія неправомірно увійшла до Організації Об'єднаних Націй і зайняла місце СРСР серед постійних членів її Ради Безпеки.

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За словами Вольмера, таке трактування поділяють небагато країн.

"Естонія один із лідерів і найактивніших прихильників України за темами, які якраз стосуються ізолювання Росії в різних організаціях, відсунення Росії від ухвалення рішень у світі, притягнення її до відповідальності за злочини. Цей напрямок дуже хороший і правильний. Розмови про ООН потрапляють у ту саму категорію, але в даному випадку треба враховувати, що дуже великої міжнародної підтримки в України з цього питання, на жаль, немає", - сказав віцеканцлер МЗС Естонії.

"Це (розгляд питання про виключення РФ із Ради Безпеки ООН - ред.) було б можливим у разі, якби дуже велика кількість держав думала так само, як Україна, що Росія після розпаду Радянського Союзу набула цього статусу якимось чином поза процедурою, незаконно, і це слід якось переглянути. Але держав, які б вважали, що це можливо і необхідно, по суті, немає", - додав він.

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У зв'язку з цим, за оцінкою дипломата, це питання наразі є безперспективним, і зосередитися слід на тих аспектах міжнародного життя, в яких Росію дійсно можна потіснити та ізолювати.

"Якщо дійсно дійде до того, що це поставлять на голосування в Раді Безпеки, то Росія, вочевидь, це заблокувала б. Це, вочевидь, одна з тих причин, через які більшість держав зараз не думає, що це було б дуже реалістичним напрямком діяльності. Росії скоріше слід перешкоджати там, де це насправді здійсненно, де цьому є певна підтримка, де ми зможемо відсунути її від процесів ухвалення рішень у світі", - сказав Вольмер.