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МИД Эстонии: предложение Украины исключить РФ из Совбеза ООН не имеет поддержки

"Европейская правда"Среда, 28 декабря 2022, 14:24

По словам вице-канцлера министерства иностранных дел Эстонии Мярта Вольмера, большинство государств не разделяют подход Украины к вопросу о членстве России в Совете Безопасности ООН, поэтому вопрос о ее исключении из этого органа пока не является перспективным.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал ERR.

Министерство иностранных дел Украины на этой неделе заявило, что Россия неправомерно вошла в Организацию Объединенных Наций и заняла место СССР среди постоянных членов ее Совета Безопасности.

По словам Вольмера, такую трактовку разделяют немногие страны.

"Эстония один из лидеров и самых активных сторонников Украины по темам, которые как раз касаются изолирования России в различных организациях, отодвигания России от принятия решений в мире, привлечения ее к ответственности за преступления. Это направление очень хорошее и правильное. Разговоры об ООН попадают в ту же категорию, но в данном случае надо учитывать, что очень большой международной поддержки у Украины по этому вопросу, к сожалению, нет", - сказал вице-канцлер МИД Эстонии.

"Это (рассмотрение вопроса об исключении РФ из Совета Безопасности ООН - ред.) было бы возможным в случае, если бы очень большое количество государств думало так же, как Украина, что Россия после распада Советского Союза приобрела этот статус каким-то образом вне процедуры, незаконно, и это следует как-то пересмотреть. Но государств, которые бы считали, что это возможно и необходимо, по сути, нет", - добавил он.

В связи с этим, по оценке дипломата, этот вопрос пока является бесперспективным, и сосредоточиться следует на тех аспектах международной жизни, в которых Россию действительно можно потеснить и изолировать.

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"Если действительно дойдет до того, что это поставят на голосование в Совете Безопасности, то Россия, очевидно, это заблокировала бы. Это, очевидно, одна из тех причин, по которым большинство государств сейчас не думает, что это было бы очень реалистичным направлением деятельности. России скорее следует препятствовать там, где это на самом деле осуществимо, где этому есть определенная поддержка, где мы сможем отодвинуть ее от процессов принятия решений в мире", - сказал Вольмер.

Темы: ЭстонияООНМИД
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