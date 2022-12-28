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Суд дав 9 і 10 років заочно ексСБУшникам, які катували активіста в окупованому Криму

Ірина БалачукСереда, 28 грудня 2022, 15:15
Андрій Тішенін і Артур Шамбазов. Фото court.investigator.org.ua

Двох колишніх працівників СБУ Криму заочно засудили до 9 та 10 років позбавлення волі за катування активіста Євромайдану в окупованому Криму.

Джерело: Прокуратура АР Крим і Севастополя у Telegram, джерела "Української правди" у правоохоронних органах

Пряма мова керівника прокуратури Криму Ігоря Поночовного: "Це перший вирок за порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України) з початку міжнародного збройного конфлікту в Криму. Прокурори в суді довели, що засуджені ув’язнили та катували українського активіста Євромайдану Олександра Костенка".

Деталі: За даними джерел УП, мова йде про Андрія Тішеніна і Артура Шамбазова.

За даними прокуратури, після окупації півострова російськими військовими у 2014 році колишні СБУшники почали співпрацювати з ворогом та перейшли на службу до так званого управління ФСБ РФ по Республіці Крим та м. Севастополь.

На початку 2015 року ці "співробітники ФСБ" у Сімферополі викрали, а надалі ув’язнили українського активіста, учасника Революції Гідності Олександра Костенка.

Його катували електричним струмом, застосовували фізичне насильство та погрози, щоб вибити зізнання у злочині, якого активіст не вчиняв. (Костенка змушували зізнатися у нібито нанесенні тілесних ушкоджень співробітнику спецпідрозділу "Беркут" у 2014 році на Майдані Незалежності у Києві – ред.).

Через декілька місяців окупанти почали судити Костенка. Обвинувачення проти нього представляла колишня окупаційна "прокурорка" Криму Наталія Поклонська, яка згодом за цю справу отримала звання "генерала".

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Теми: прокуратураКримсудтортури
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