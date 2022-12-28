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Суд дал 9 и 10 лет заочно экс-СБУшникам, которые пытали активиста в оккупированном Крыму

Ирина БалачукСреда, 28 декабря 2022, 14:15
Суд дал 9 и 10 лет заочно экс-СБУшникам, которые пытали активиста в оккупированном Крыму
Андрей Тишенин и Артур Шамбазов. Фото court.investigator.org.ua

Двух бывших работников СБУ Крыма заочно приговорили к 9 и 10 годам лишения свободы за пытки активиста Евромайдана в оккупированном Крыму.

Источник: Прокуратура АР Крым и Севастополя в Telegram, источники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Прямая речь руководителя прокуратуры Крыма Игоря Поночовного: "Это первый приговор за нарушение законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины) с начала международного вооруженного конфликта в Крыму. Прокуроры в суде доказали, что осужденные посадили и пытали украинского активиста Евромайдана Александра Костенко".

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Детали: По данным источников УП, речь идет об Андрее Тишенине и Артуре Шамбазове.

По данным прокуратуры, после оккупации полуострова российскими военными в 2014 году бывшие СБУшники начали сотрудничать с врагом и перешли на службу в так называемое управление ФСБ РФ по Республике Крым и г. Севастополь.

В начале 2015 года эти "сотрудники ФСБ" в Симферополе похитили, а в дальнейшем посадили украинского активиста, участника Революции Достоинства Александра Костенко.

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Его пытали электрическим током, применяли физическое насилие и угрозы, чтобы выбить признание в преступлении, которого активист не совершал (Костенко заставляли признаться в якобы нанесении телесных повреждений сотруднику спецподразделения "Беркут" в 2014 году на Майдане Независимости в Киеве – ред.)

Через несколько месяцев оккупанты начали судить Костенко. Обвинение против него представляла бывшая оккупационная "прокурор" Крыма Наталья Поклонская, которая впоследствии за это дело получила звание "генерала".

Темы: прокуратураКрымсудпытки
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