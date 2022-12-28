Кримський міст все більше працює на виїзд: Зеленський виступив у Раді з щорічним посланням

Президент Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді з посланням щодо внутрішньої і зовнішньої політики.

Джерело: повідомлення нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка

Деталі: Він розповів, що окрім президента були присутні: уряд у повному складі, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, іноземні дипломати, військові, члени родин загиблих героїв.

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Виступ президента тривав 52-і хвилини.

В посланні Зеленський наголосив, що Україна стала одним з лідерів вільного світу і допомогла Заходу віднайти себе знову. Захід перестав боятися Росію.

Також він розповів, що український військово-промисловий комплекс буде одним з найбільш прогресивніших, а мета України - відновити територіальну цілісність України, та звільнити всіх, хто в неволі зараз у полоні.

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З початку війни Україна повернула вже 1456 людей.

Зеленський також наголосив, що відбудова України після війни буде найбільшим економічним проектом Європи. Він попросив депутатів розробити законодавчу рамку, щоб стимулювати бізнес заходити в Україну зараз.

Президент України додав, що мільйони українців за кордоном не мають стати біженцями і варто повернути тих, хто виїхав.

Також Железняк наводить таку цитату Зеленського: "У Чорному морі поменшало флагманів, а один сумнозвісний міст все більше працює на "виїзд"… якщо працює".

Виступ Зеленського не транслювався.