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Крымский мост все больше работает на выезд: Зеленський выступил в Раде с ежегодным посланием

"Украинская правда"Среда, 28 декабря 2022, 15:31
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде с посланием относительно внутренней и внешней политики.

Источник: сообщение нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка

Детали: Он рассказал, что кроме президента присутствовали: правительство в полном составе, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, иностранные дипломаты, военные, члены семей погибших героев.

Выступление президента длилось 52-и минуты.

В послании Зеленский отметил, что Украина стала одним из лидеров свободного мира и помогла Западу найти себя снова. Запад перестал бояться Россию.

Также он рассказал, что украинский военно-промышленный комплекс будет одним из самых прогрессивных, а цель Украины - восстановить территориальную целостность Украины, и освободить всех, кто в неволе сейчас в плену. С начала войны Украина вернула уже 1456 человек.

Зеленский также отметил, что восстановление Украины после войны будет крупнейшим экономическим проектом Европы. Он попросил депутатов разработать законодательную рамку, чтобы стимулировать бизнес заходить в Украину сейчас.

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Президент Украины добавил, что миллионы украинцев за рубежом не должны стать беженцами и стоит вернуть тех, кто выехал.

Также Железняк приводит такую цитату Зеленского: "В Черном море стало меньше флагманов, а один печально известный мост все больше работает на "выезд"... если работает".

Выступление Зеленского не транслировалось.

Темы: ЗеленскийВерховная Рада
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