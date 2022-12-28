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Західна розвідка допомогла Німеччині викрити ймовірного російського шпигуна – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 28 грудня 2022, 14:58

Підозрюваного у державній зраді у лавах Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) було викрито за наведенням західної розвідки.

Таку інформацію в середу оприлюднило видання Spiegel, пише "Європейська правда".

Стверджується, що західна розвідка кілька тижнів тому виявила в російської сторони дані, які однозначно можна було визначити як такі, що підготували в BND – один або декілька документів, що стосуються розвідувальної інформації про Росію.

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Завдяки попередженню іноземного партнера фахівцям з безпеки BND вдалося виявити джерело витоку – Карстена Л., який працював керівником підрозділу у відділі технічної розвідки. За своєю посадою він мав доступ до великої кількості документів з високим ступенем секретності.

Крім того, за інформацією Spiegel, увагу слідства привернула ще одна людина, яка працює на Федеральну розвідувальну службу Німеччини – вона нібито відкривала на своєму робочому комп'ютері документи, які мають стосунок до розслідування.

Але слідство вважає малоймовірним, що ця особа також шпигувала на користь Росії. Більш вірогідною є версія, що підозрюваний Карстен Л. намагався використати її для відведення підозри від себе.

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Як повідомлялося, 21 грудня Федеральна прокуратура Німеччини заарештувала співробітника Федеральної розвідувальної служби країни за підозрою у державній зраді – чоловіка підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Стверджується, що чоловік, який працює на Федеральну розвідувальну службу Німеччини, у 2022 році передав російській спецслужбі інформацію, отриману під час своєї професійної діяльності (про що саме йдеться – не розголошується через державну таємницю).

Пізніше стало відомо, що Росія могла отримувати секретну інформацію про ситуацію в Україні через затриманого співробітника спецслужби.

Теми: розвідка
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