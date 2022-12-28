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Западная разведка помогла Германии разоблачить вероятного российского шпиона - СМИ

"Европейская правда"Среда, 28 декабря 2022, 14:58

Подозреваемый в государственной измене в рядах Федеральной разведывательной службы Германии (BND) был разоблачен по наводке западной разведки.

Такую информацию в среду обнародовало издание Spiegel, пишет "Европейская правда".

Утверждается, что западная разведка несколько недель назад обнаружила у российской стороны данные, которые однозначно можно было определить как такие, которые подготовили в BND - один или несколько документов, касающихся разведывательной информации о России.

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Благодаря предупреждению иностранного партнера специалистам по безопасности BND удалось выявить источник утечки - Карстена Л., который работал руководителем подразделения в отделе технической разведки. По своей должности он имел доступ к большому количеству документов с высокой степенью секретности.

Кроме того, по информации Spiegel, внимание следствия привлек еще один человек, работающий на Федеральную разведывательную службу Германии - он якобы открывал на своем рабочем компьютере документы, которые имеют отношение к расследованию.

Но следствие считает маловероятным, что этот человек также шпионил в пользу России. Более вероятной является версия, что подозреваемый Карстен Л. пытался использовать ее для отвода подозрения от себя.

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Как сообщалось, 21 декабря Федеральная прокуратура Германии арестовала сотрудника Федеральной разведывательной службы страны по подозрению в государственной измене - мужчину подозревают в шпионаже в пользу России.

Утверждается, что мужчина, который работает на Федеральную разведывательную службу Германии, в 2022 году передал российской спецслужбе информацию, полученную во время своей профессиональной деятельности (о чем именно идет речь - не разглашается из-за государственной тайны).

Позже стало известно, что Россия могла получать секретную информацию о ситуации в Украине через задержанного сотрудника спецслужбы.

Темы: разведка
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