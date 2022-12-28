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Западная разведка помогла Германии разоблачить вероятного российского шпиона - СМИ

"Европейская правда"Среда, 28 декабря 2022, 15:58

Подозреваемый в государственной измене в рядах Федеральной разведывательной службы Германии (BND) был разоблачен по наводке западной разведки.

Такую информацию в среду обнародовало издание Spiegel, пишет "Европейская правда".

Утверждается, что западная разведка несколько недель назад обнаружила у российской стороны данные, которые однозначно можно было определить как такие, которые подготовили в BND - один или несколько документов, касающихся разведывательной информации о России.

Благодаря предупреждению иностранного партнера специалистам по безопасности BND удалось выявить источник утечки - Карстена Л., который работал руководителем подразделения в отделе технической разведки. По своей должности он имел доступ к большому количеству документов с высокой степенью секретности.

Кроме того, по информации Spiegel, внимание следствия привлек еще один человек, работающий на Федеральную разведывательную службу Германии - он якобы открывал на своем рабочем компьютере документы, которые имеют отношение к расследованию.

Но следствие считает маловероятным, что этот человек также шпионил в пользу России. Более вероятной является версия, что подозреваемый Карстен Л. пытался использовать ее для отвода подозрения от себя.

Как сообщалось, 21 декабря Федеральная прокуратура Германии арестовала сотрудника Федеральной разведывательной службы страны по подозрению в государственной измене - мужчину подозревают в шпионаже в пользу России.

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Утверждается, что мужчина, который работает на Федеральную разведывательную службу Германии, в 2022 году передал российской спецслужбе информацию, полученную во время своей профессиональной деятельности (о чем именно идет речь - не разглашается из-за государственной тайны).

Позже стало известно, что Россия могла получать секретную информацию о ситуации в Украине через задержанного сотрудника спецслужбы.

Темы: разведка
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