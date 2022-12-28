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Сотні генераторів і трансформаторів: Кулеба розповів про останню допомогу "енергетичної коаліції" Україні

"Європейська правда"Середа, 28 грудня 2022, 15:33
Сотні генераторів і трансформаторів: Кулеба розповів про останню допомогу енергетичної коаліції Україні
фото: instagram Кулеби

За останні два тижні Україна уклала домовленості про постачання трансформаторів і генераторів із низкою країн Європи, необхідних для підтримання функціонування постраждалої через обстріли РФ енергетичної системи.

Про це в Instagram у середу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає "Європейська правда".

"Президент України у всіх куточках світу збирає та залучає обладнання для відновлення енергосистеми України після російських ударів. На допомогу Україні сьогодні працює ціла енергетична коаліція", – написав Кулеба.

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За його словами, йдеться про такі домовленості:

  • 7 автотрансформаторів від урядів Литви, Ірландії, Польщі;
  • 543 генератори потужністю понад 100 кВт від Німеччини, Норвегії, Іспанії;
  • 24 трансформатори від Фінляндії;
  • 45 трансформаторів від Азербайджану;
  • 19 потужних генераторів від Ізраїлю.

"Ми вдячні нашим друзям за допомогу! Разом ми пройдемо цю складну зиму і здолаємо російський терор", – підсумував міністр.

Раніше ЗМІ повідомляли, що ремонт енергетичної інфраструктури України, яка постраждала від російських ракетних обстрілів, ускладнюється дефіцитом необхідних компонентів і несумісністю тих компонентів, які Києву можуть передати західні партнери.

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Нагадаємо, німецьке федеральне агентство з надання технічної допомоги (THW) вже відправило 355 транспортів допомоги з Німеччини в Україну та сусідні країни. Організація закупила близько 480 електрогенераторів і вже доставила 196 з них в Україну для стабілізації енергетичної інфраструктури, яка постраждала від російських атак.

Теми: електроенергіяУкраїнаКулеба Дмитро
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