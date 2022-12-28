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Сотни генераторов и трансформаторов: Кулеба рассказал о помощи "энергетической коалиции"

"Европейская правда"Среда, 28 декабря 2022, 15:33
Сотни генераторов и трансформаторов: Кулеба рассказал о помощи энергетической коалиции
фото: instagram Кулебы

За последние две недели Украина заключила договоренности о поставках трансформаторов и генераторов с рядом стран Европы, необходимых для поддержания функционирования пострадавшей из-за обстрелов РФ энергетической системы.

Об этом в Instagram в среду сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает "Европейская правда".

"Президент Украины во всех уголках мира собирает и привлекает оборудование для восстановления энергосистемы Украины после российских ударов. На помощь Украине сегодня работает целая энергетическая коалиция", - написал Кулеба.

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По его словам, речь идет о таких договоренностях:

  • 7 автотрансформаторов от правительств Литвы, Ирландии, Польши;
  • 543 генераторы мощностью более 100 кВт от Германии, Норвегии, Испании;
  • 24 трансформатора от Финляндии;
  • 45 трансформаторов от Азербайджана;
  • 19 мощных генераторов от Израиля.

"Мы благодарны нашим друзьям за помощь! Вместе мы пройдем эту сложную зиму и преодолеем российский террор", - подытожил министр.

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Ранее СМИ сообщали, что ремонт энергетической инфраструктуры Украины, пострадавшей от российских ракетных обстрелов, осложняется дефицитом необходимых компонентов и несовместимостью тех компонентов, которые Киеву могут передать западные партнеры.

Напомним, немецкое федеральное агентство по оказанию технической помощи (THW) уже отправило 355 транспортов помощи из Германии в Украину и соседние страны. Организация закупила около 480 электрогенераторов и уже доставила 196 из них в Украину для стабилизации энергетической инфраструктуры, пострадавшей от российских атак.

Темы: электроэнергияУкраинаКулеба Дмитрий
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