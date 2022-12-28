Сотни генераторов и трансформаторов: Кулеба рассказал о помощи "энергетической коалиции"

За последние две недели Украина заключила договоренности о поставках трансформаторов и генераторов с рядом стран Европы, необходимых для поддержания функционирования пострадавшей из-за обстрелов РФ энергетической системы.

Об этом в Instagram в среду сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает "Европейская правда".

"Президент Украины во всех уголках мира собирает и привлекает оборудование для восстановления энергосистемы Украины после российских ударов. На помощь Украине сегодня работает целая энергетическая коалиция", - написал Кулеба.

По его словам, речь идет о таких договоренностях:

7 автотрансформаторов от правительств Литвы, Ирландии, Польши;

543 генераторы мощностью более 100 кВт от Германии, Норвегии, Испании;

24 трансформатора от Финляндии;

45 трансформаторов от Азербайджана;

19 мощных генераторов от Израиля.

"Мы благодарны нашим друзьям за помощь! Вместе мы пройдем эту сложную зиму и преодолеем российский террор", - подытожил министр.

Ранее СМИ сообщали, что ремонт энергетической инфраструктуры Украины, пострадавшей от российских ракетных обстрелов, осложняется дефицитом необходимых компонентов и несовместимостью тех компонентов, которые Киеву могут передать западные партнеры.

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Напомним, немецкое федеральное агентство по оказанию технической помощи (THW) уже отправило 355 транспортов помощи из Германии в Украину и соседние страны. Организация закупила около 480 электрогенераторов и уже доставила 196 из них в Украину для стабилизации энергетической инфраструктуры, пострадавшей от российских атак.