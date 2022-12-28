Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сотни генераторов и трансформаторов: Кулеба рассказал о помощи "энергетической коалиции"

"Европейская правда"Среда, 28 декабря 2022, 16:33
фото: instagram Кулебы

За последние две недели Украина заключила договоренности о поставках трансформаторов и генераторов с рядом стран Европы, необходимых для поддержания функционирования пострадавшей из-за обстрелов РФ энергетической системы.

Об этом в Instagram в среду сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает "Европейская правда".

"Президент Украины во всех уголках мира собирает и привлекает оборудование для восстановления энергосистемы Украины после российских ударов. На помощь Украине сегодня работает целая энергетическая коалиция", - написал Кулеба.

По его словам, речь идет о таких договоренностях:

  • 7 автотрансформаторов от правительств Литвы, Ирландии, Польши;
  • 543 генераторы мощностью более 100 кВт от Германии, Норвегии, Испании;
  • 24 трансформатора от Финляндии;
  • 45 трансформаторов от Азербайджана;
  • 19 мощных генераторов от Израиля.

"Мы благодарны нашим друзьям за помощь! Вместе мы пройдем эту сложную зиму и преодолеем российский террор", - подытожил министр.

Ранее СМИ сообщали, что ремонт энергетической инфраструктуры Украины, пострадавшей от российских ракетных обстрелов, осложняется дефицитом необходимых компонентов и несовместимостью тех компонентов, которые Киеву могут передать западные партнеры.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, немецкое федеральное агентство по оказанию технической помощи (THW) уже отправило 355 транспортов помощи из Германии в Украину и соседние страны. Организация закупила около 480 электрогенераторов и уже доставила 196 из них в Украину для стабилизации энергетической инфраструктуры, пострадавшей от российских атак.

Темы: электроэнергияУкраинаКулеба Дмитрий
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Министр экономики Германии: Россия движется к поражению в Украине

СБУ объявила подозрение мэру Полтавы – источник

ПВО сбила 54 российские крылатые ракеты из 69 запущенных - Залужный

фотоСБУ на рассвете наведалась к УПЦ МП в Хмельницкой области

Личный информатор террориста Стрелкова проведет 10 лет в тюрьме - СБУ

В Киеве прогремели две серии взрывов, работала ПВО, есть пострадавшие

Все новости...
электроэнергия
Ситуация с электричеством в Киеве стабилизируется – Yasno
Кабмин упростил условия строительства воздушных линий электропередач и подстанций
Дефицит в энергосистеме несколько сократился, во всех областях есть лимиты потребления
Последние новости
14:09
фотоГуманитарная катастрофа, которой "нет": в Мариуполе люди стоят в очередях за кашей и хлебом
14:03
инфографика 54% украинцев хотят полного запрета УПЦ (МП) – КМИС
14:03
Власти Беларуси рассматривают 2 версии попадания ракеты С-30 на территорию страны: Лукашенко уже сообщили
13:28
Премьер Эстонии: единственный путь к миру - это помочь Украине победить
13:25
Россияне в очередной раз попали в одну из ТЭС: это уже 22-я атака на объекты ДТЭК
09:24
обновленоНа Львовщине ПВО сбили 4 из 6 ракет, есть попадание в электроподстанцию - ОВА
13:14
Кулеба обратился к миру на фоне ракетного удара РФ: Сейчас нейтральность равна соучастию
13:10
Россия не будет вести переговоры на условиях "формулы мира" Зеленского – Лавров
13:02
Воздушные силы уточнили, чем и откуда Россия ударила по Украине 29 декабря
13:00
Цены на нефть снижаются на фоне неэффективных торгов в конце года
Все новости...