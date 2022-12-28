Міжнародне право дозволяє виключати країни з ООН – МЗС Польщі про ініціативу України

Клопотання України про виключення Росії з Організації Об’єднаних Націй закономірне, оскільки міжнародне право дозволяє виключати країни з ООН.

Про це в інтерв’ю "Польському радіо" розповів речник міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна, повідомляє "Європейська правда".

Він нагадав, що вже впродовж кількох десятиліть точаться розмови про потребу реформувати ООН, а також про роль Ради Безпеки та право вето її постійних членів.

"Варто згадати, як Росія із порушенням міжнародного права зайняла це постійне місце в Раді Безпеки ООН після розпаду Радянського Союзу, і варто розпочати на цьому форумі дебати про те, що Росія порушує міжнародне право і є агресором, вчиняючи воєнні злочини", – вважає Ясіна.

"І це вже буде певний успіх, тим паче, що є місця у світі, де російська пропаганда працює дуже добре, і дехто не вірить, що Росія є агресором. Тих, хто в цьому не впевнений, треба переконати, і така дискусія може допомогти", – додав представник польського МЗС.

Нагадаємо, Україна в понеділок закликала держави-члени ООН відновити застосування Статуту ООН у питанні легітимності перебування Російської Федерації в ООН, позбавити РФ статусу постійного члена Радбезу ООН та виключити її з ООН у цілому.

МЗС нагадало, що питання членства Росії в Організації Об’єднаних Націй, як і її перебування в Раді Безпеки ООН, так і не було належним чином врегульоване відповідно до міжнародного права.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, дії Росії як постійного члена Радбезу ООН та члена ООН загалом не відповідають принципам миролюбності та гарантування миру, наводячи як приклад агресію проти України, Молдови, Грузії, Республіки Ічкерія, втручання у внутрішні справи країн Балто-Чорноморського регіону, зловживання правом вето в Раді Безпеки тощо.

Водночас, за словами віцеканцлера міністерства закордонних справ Естонії Мярта Вольмера, більшість держав не поділяють підхід України до питання про членство Росії в Раді Безпеки ООН, тому питання про її виключення з цього органу наразі не є перспективним.