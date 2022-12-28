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Международное право позволяет исключать страны из ООН - МИД Польши об инициативе Украины

Среда, 28 декабря 2022, 15:49

Ходатайство Украины об исключении России из Организации Объединенных Наций закономерно, поскольку международное право позволяет исключать страны из ООН.

Об этом в интервью "Польскому радио" рассказал представитель министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина, сообщает "Европейская правда".

Он напомнил, что уже на протяжении нескольких десятилетий ведутся разговоры о необходимости реформировать ООН, а также о роли Совета Безопасности и праве вето ее постоянных членов.

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"Стоит вспомнить, как Россия с нарушением международного права заняла это постоянное место в Совете Безопасности ООН после распада Советского Союза, и стоит начать на этом форуме дебаты о том, что Россия нарушает международное право и является агрессором, совершая военные преступления", - считает Ясина.

"И это уже будет определенный успех, тем более, что есть места в мире, где российская пропаганда работает очень хорошо, и некоторые не верят, что Россия является агрессором. Тех, кто в этом не уверен, надо убедить, и такая дискуссия может помочь", - добавил представитель польского МИД.

Напомним, Украина в понедельник призвала государства-члены ООН возобновить применение Устава ООН в вопросе легитимности пребывания Российской Федерации в ООН, лишить РФ статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить ее из ООН в целом.

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МИД напомнил, что вопрос членства России в Организации Объединенных Наций, как и ее пребывания в Совете Безопасности ООН, так и не был должным образом урегулирован в соответствии с международным правом.

Кроме того, действия России как постоянного члена Совбеза ООН и члена ООН в целом не соответствуют принципам миролюбия и обеспечения мира, приводя в пример агрессию против Украины, Молдовы, Грузии, Республики Ичкерия, вмешательство во внутренние дела стран Балто-Черноморского региона, злоупотребление правом вето в Совете Безопасности и тому подобное.

В то же время, по словам вице-канцлера министерства иностранных дел Эстонии Мярта Вольмера, большинство государств не разделяют подход Украины к вопросу о членстве России в Совете Безопасности ООН, поэтому вопрос о ее исключении из этого органа пока не является перспективным.

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