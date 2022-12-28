Жодне об’єднання в Європі не буде сильним без України - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що настав час для початку переговорів щодо членства України в Європейському союзі.

Про це він заявив у щорічному посланні до Верховної ради, текст якого є в розпорядженні "Європейської правди".

"Цьогоріч ми здобули для України статус кандидата на вступ в Європейський Союз. Але наше досягнення не тільки у цьому. Це лише частина досягнення. Україна заслуговує на цей статус давно. Ще років 20 тому це могло би бути", - сказав Зеленський.

За його словами, головний здобуток у зовнішній політиці за рік в тому, що Україна зцементовує Європейський Союз і увесь вільний світ боротьбою за свободу і мир.

"Ми зробили очевидним для всіх, що без України жодне об’єднання в Європі не буде сильним. Саме тому в усіх країнах Європейського Союзу впевнена більшість громадян підтримала Україну та ідею приєднання України до ЄС", - додав президент.

Раніше в уряді України заявили, що на сьогодні ухвалили всі кроки для виконання семи рекомендацій Європейської комісії, за якими оцінюватиметься прогрес Києва щодо членства в Європейському Союзі.

Європейський Союз на прохання України погодився зробити ранню оцінку семи рекомендацій, яка очікується вже навесні 2023 року.

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Досі у ЄС наполягали, що перша оцінка прогресу та рекомендації для "роботи над помилками" будуть представлені лише восени 2023 року. Це означало відтермінування процесу европейської інтеграції України мінімум на пів року і могло призвести до того, що офіційний початок переговорів про членство був би відкладений до формування нового складу комісії.

Детально "Європейська правда" пояснювала це у статті: Угорське гальмо. Як Брюссель відкладає подальше зближення України та Молдови з ЄС.

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