Ни одно объединение в Европе не будет сильным без Украины - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что настало время для начала переговоров о членстве Украины в Европейском союзе.

Об этом он заявил в ежегодном послании к Верховной Раде, текст которого есть в распоряжении "Европейской правды".

"В этом году мы получили для Украины статус кандидата на вступление в Европейский Союз. Но наше достижение не только в этом. Это лишь часть достижения. Украина заслуживает этого статуса давно. Еще лет 20 назад это могло бы быть", - сказал Зеленский.

По его словам, главное достижение во внешней политике за год в том, что Украина цементирует Европейский Союз и весь свободный мир борьбой за свободу и мир.

"Мы сделали очевидным для всех, что без Украины ни одно объединение в Европе не будет сильным. Именно поэтому во всех странах Европейского Союза уверенное большинство граждан поддержало Украину и идею присоединения Украины к ЕС", - добавил президент.

Ранее в правительстве Украины заявили, что на сегодня приняли все шаги для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии, по которым будет оцениваться прогресс Киева относительно членства в Европейском Союзе.

Европейский Союз по просьбе Украины согласился сделать раннюю оценку семи рекомендаций, которая ожидается уже весной 2023 года.

ВИДЕО ДНЯ

До сих пор в ЕС настаивали, что первая оценка прогресса и рекомендации для "работы над ошибками" будут представлены только осенью 2023 года. Это означало отсрочку процесса европейской интеграции Украины минимум на полгода и могло привести к тому, что официальное начало переговоров о членстве было бы отложено до формирования нового состава комиссии.

Подробно "Европейская правда" объясняла это в статье: Венгерский тормоз. Как Брюссель откладывает дальнейшее сближение Украины и Молдовы с ЕС.

Читайте также: Сдал ли парламент экзамен от ЕС? Анализ выполнения Украиной критериев Еврокомиссии.