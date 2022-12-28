У парламенті Фінляндії закликали передати Україні танки, щоб показати приклад іншим

Депутати парламенту Фінляндії Андерс Адлеркройц (Шведська народна партія Фінляндії) і Атте Хар’янне ("Зелені") закликали владу країни ухвалити рішення про передання Україні танків Leopard 2 для протистояння повномасштабному вторгненню Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", своє спільне звернення Адлеркройц і Хар’янне опублікували у виданні Hufvudstadsbladet.

Фінські депутати нагадали, що Захід досі не ухвалив рішення про постачання Україні певних видів зброї, серед яких – сучасні західні танки, які б значно посилили бойову спроможність українців на полі бою. Та при цьому їх потрібно надати у великій кількості, а також забезпечити швидку підготовку.

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"Танк Leopard 2, створений у Німеччині, є ідеальним для цієї мети. З кінця 1970-х років були створені тисячі його модифікацій у Німеччині, Нідерландах, Швеції, Данії, Іспанії, Норвегії, Польщі, Фінляндії тощо. Це один із найпоширеніших західних танків, який переважає радянські за ефективністю", – йдеться у зверненні.

"Шляхом спільних європейських зусиль ми можемо здійснити, можливо, вирішальний вклад у здатність України тримати ініціативу у цій війні", – додають депутати.

За словами Адлеркройца та Хар’янне, у Фінляндії є близько двох сотень танків Leopard 2, і хоча географічні обмеження не дозволять передати Україні велику їх кількість, "сигналом до готовності передати навіть невелику кількість танків ми могли б порушити дискусію про їхнє ширше постачання в Європі".

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"Розпочавши цю дискусію, ми б змогли закласти підґрунтя для більшої та ефективнішої підтримки (України)", – вважають вони.

Фінські депутати вказують, що допомога Україні не повинна йти на шкоду безпеці країни, та водночас застерігають від "аналізу нашої підтримки на основі російського наративу".

Як відомо, Україна вже не перший місяць вимагає від Німеччини танків Leopard 2. Уряд Німеччини не бажає постачати Leopard і Marder Україні до тих пір, поки такі танки не будуть надані іншими партнерами. Канцлер Олаф Шольц неодноразово наголошував, що в цьому питанні не буде жодних національних ініціатив.