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В парламенте Финляндии призвали передать Украине танки, чтобы показать пример другим

"Европейская правда"Среда, 28 декабря 2022, 17:30

Депутаты парламента Финляндии Андерс Адлеркройц (Шведская народная партия Финляндии) и Атте Харьянне ("Зеленые") призвали власти страны принять решение о передаче Украине танков Leopard 2 для противостояния полномасштабному вторжению России.

Как сообщает "Европейская правда", свое совместное обращение Адлеркройц и Харьянне опубликовали в издании Hufvudstadsbladet.

Финские депутаты напомнили, что Запад до сих пор не принял решение о поставках Украине определенных видов оружия, среди которых - современные западные танки, которые бы значительно усилили боевую способность украинцев на поле боя. Но при этом их нужно предоставить в большом количестве, а также обеспечить быструю подготовку.

"Танк Leopard 2, созданный в Германии, является идеальным для этой цели. С конца 1970-х годов были созданы тысячи его модификаций в Германии, Нидерландах, Швеции, Дании, Испании, Норвегии, Польше, Финляндии и др. Это один из самых распространенных западных танков, который превосходит советские по эффективности", - говорится в обращении.

"Путем совместных европейских усилий мы можем осуществить, возможно, решающий вклад в способность Украины держать инициативу в этой войне", - добавляют депутаты.

По словам Адлеркройца и Харьянне, в Финляндии есть около двух сотен танков Leopard 2, и хотя географические ограничения не позволят передать Украине большое их количество, "сигналом к готовности передать даже небольшое количество танков мы могли бы возбудить дискуссию об их более широких поставках в Европе".

"Начав эту дискуссию, мы бы смогли заложить основу для большей и более эффективной поддержки (Украины)", - считают они.

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Финские депутаты указывают, что помощь Украине не должна идти в ущерб безопасности страны, и одновременно предостерегают от "анализа нашей поддержки на основе российского нарратива".

Украина уже не первый месяц требует от Германии танков Leopard 2. Правительство Германии не желает поставлять Leopard и Marder Украине до тех пор, пока такие танки не будут предоставлены другими партнерами. Канцлер Олаф Шольц неоднократно подчеркивал, что в этом вопросе не будет никаких национальных инициатив.

Темы: ФинляндияУкраинаоружие
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