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МЗС закликає посилити санкції проти російської "ядерки" після візиту чиновника Кремля на ЗАЕС

"Європейська правда"Середа, 28 грудня 2022, 17:41
ЗАЕС. ФОТО З TELEGRAM МЕДІАЦЕНТРУ УКРАЇНА – УКРІНФОРМ

Міністерство закордонних справ у середу висловило рішучий протест через незаконний візит першого заступника адміністрації президента РФ Сергєя Кирієнка на окуповану частину Запорізької області, зокрема Запорізьку атомну електростанцію.

Про це йдеться у заяві МЗС, яку цитує "Європейська правда".

Відомство наголосило, що поїздка Кирієнка є черговим грубим порушенням міжнародного права та законодавства України, а також також демонструє повне ігнорування Кремлем вимог трьох резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ, які вимагають від Росії негайно вивести своїх військовослужбовців та інший персонал із Запорізької АЕС.

"Розраховуємо на дієві та ефективні зусилля держав-членів МАГАТЕ, а також Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі у протидії злочинам РФ стосовно ядерних об’єктів України та цинічному нехтуванню діючих норм ядерної безпеки і захищеності", – йдеться у заяві.

МЗС також закликає держави-партнери та інституції ЄС прискорити запровадження санкцій проти Росії, зокрема розширити обмеження "стосовно російської державної корпорації "Росатом", афілійованих з нею компаній та інституцій, а також інших ключових чинників атомної енергетики Росії".

"Окремо наголошуємо на нагальності опрацювання механізмів повного припинення співробітництва з Російською Федерацією у сфері ядерних технологій, а також обмеження прав і привілеїв Російської Федерації в МАГАТЕ", – додають у відомстві.

Російські ЗМІ раніше в середу повідомили про візит Кирієнка на Запорізьку атомну електростанцію, де він проводив переговори з незаконними призначенцями російського "Росатома".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.

Після нетривалої місії на ЗАЕС експерти МАГАТЕ представили звіт, у якому підтвердили, що Росія розмістила "військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях станції. Гендиректор агентства Рафаель Гроссі відтоді проводить переговори з Києвом і Москвою про створення зони ядерної безпеки довкола станції.

Теми: ЗАЕСМЗС
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