МЗС закликає посилити санкції проти російської "ядерки" після візиту чиновника Кремля на ЗАЕС

Міністерство закордонних справ у середу висловило рішучий протест через незаконний візит першого заступника адміністрації президента РФ Сергєя Кирієнка на окуповану частину Запорізької області, зокрема Запорізьку атомну електростанцію.

Про це йдеться у заяві МЗС, яку цитує "Європейська правда".

Відомство наголосило, що поїздка Кирієнка є черговим грубим порушенням міжнародного права та законодавства України, а також також демонструє повне ігнорування Кремлем вимог трьох резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ, які вимагають від Росії негайно вивести своїх військовослужбовців та інший персонал із Запорізької АЕС.

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"Розраховуємо на дієві та ефективні зусилля держав-членів МАГАТЕ, а також Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі у протидії злочинам РФ стосовно ядерних об’єктів України та цинічному нехтуванню діючих норм ядерної безпеки і захищеності", – йдеться у заяві.

МЗС також закликає держави-партнери та інституції ЄС прискорити запровадження санкцій проти Росії, зокрема розширити обмеження "стосовно російської державної корпорації "Росатом", афілійованих з нею компаній та інституцій, а також інших ключових чинників атомної енергетики Росії".

"Окремо наголошуємо на нагальності опрацювання механізмів повного припинення співробітництва з Російською Федерацією у сфері ядерних технологій, а також обмеження прав і привілеїв Російської Федерації в МАГАТЕ", – додають у відомстві.

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Російські ЗМІ раніше в середу повідомили про візит Кирієнка на Запорізьку атомну електростанцію, де він проводив переговори з незаконними призначенцями російського "Росатома".

Нагадаємо, ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.

Після нетривалої місії на ЗАЕС експерти МАГАТЕ представили звіт, у якому підтвердили, що Росія розмістила "військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях станції. Гендиректор агентства Рафаель Гроссі відтоді проводить переговори з Києвом і Москвою про створення зони ядерної безпеки довкола станції.