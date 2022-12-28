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МИД призывает усилить санкции против российской "ядерки" после визита чиновника Кремля на ЗАЭС

"Европейская правда"Среда, 28 декабря 2022, 17:41
ЗАЭС. ФОТО ИЗ TELEGRAM МЕДИАЦЕНТРА УКРАИНА – УКРИНФОРМ

Министерство иностранных дел в среду выразило решительный протест из-за незаконного визита первого заместителя администрации президента РФ Сергея Кириенко на оккупированную часть Запорожской области, в частности Запорожскую атомную электростанцию.

Об этом говорится в заявлении МИД, которое цитирует "Европейская правда".

Ведомство отметило, что поездка Кириенко является очередным грубым нарушением международного права и законодательства Украины, а также демонстрирует полное игнорирование Кремлем требований трех резолюций Совета управляющих МАГАТЭ, которые требуют от России немедленно вывести своих военнослужащих и другой персонал с Запорожской АЭС.

"Рассчитываем на действенные и эффективные усилия государств-членов МАГАТЭ, а также Генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в противодействии преступлениям РФ в отношении ядерных объектов Украины и циничному пренебрежению действующих норм ядерной безопасности и защищенности", - говорится в заявлении.

МИД также призывает государства-партнеры и институты ЕС ускорить введение санкций против России, в частности расширить ограничения "в отношении российской государственной корпорации "Росатом", аффилированных с ней компаний и институтов, а также других ключевых факторов атомной энергетики России".

"Отдельно подчеркиваем неотложность проработки механизмов полного прекращения сотрудничества с Российской Федерацией в сфере ядерных технологий, а также ограничения прав и привилегий Российской Федерации в МАГАТЭ", - добавляют в ведомстве.

Российские СМИ ранее в среду сообщили о визите Кириенко на Запорожскую атомную электростанцию, где он проводил переговоры с незаконными назначенцами российского "Росатома".

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Напомним, ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные начали обстрелы станции. Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом, что должна "защищать ее" от провокаций, и обвиняет в обстрелах Украину.

После непродолжительной миссии на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ представили отчет, в котором подтвердили, что Россия разместила "военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах станции. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси с тех пор проводит переговоры с Киевом и Москвой о создании зоны ядерной безопасности вокруг станции.

Темы: ЗАЭСМИД
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