На Харківщині затримали колаборантів: допомагали перекидати воєнні ешелони РФ в Україну

Служба безпеки затримала на Харківщині двох працівники регіональної філії Укрзалізниці, які допомагали перекидати російські воєнні ешелони в Україну.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Служба безпеки викрила ще двох поплічників ворога у ході стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області.

Зловмисниками виявились колишні працівники регіональної філії Укрзалізниці, які на початку повномасштабного вторгнення підтримали російських загарбників".

Деталі: Повідомляється, що після окупації частини регіону колаборанти приєднались до лав місцевої окупаційної адміністрації.

Одного з них призначили керівником, а іншого ˗ його заступником виробничого підрозділу, створеного агресором "Купянской колейной машинной станции".

На цих "посадах" вони допомагали росіянам відновлювати залізничне сполучення з регіоном для забезпечення потреб окупаційних угруповань на східному фронті.

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Зокрема, колаборанти сприяли переправленню залізницею військової техніки, озброєння та боєприпасів з території РФ до тимчасово захоплених районів Харківщини.

Після звільнення регіону зловмисники намагались "залягти на дно", але співробітники СБУ встановили їх місцезнаходження і затримали.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили обом фігурантам про підозру за ч.4 ст.111-1 (колабораційна діяльність) ККУ.

Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.