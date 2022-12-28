На Харківщині затримали колаборантів: допомагали перекидати воєнні ешелони РФ в Україну
Служба безпеки затримала на Харківщині двох працівники регіональної філії Укрзалізниці, які допомагали перекидати російські воєнні ешелони в Україну.
Джерело: пресслужба СБУ
Дослівно: "Служба безпеки викрила ще двох поплічників ворога у ході стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області.
Зловмисниками виявились колишні працівники регіональної філії Укрзалізниці, які на початку повномасштабного вторгнення підтримали російських загарбників".
Деталі: Повідомляється, що після окупації частини регіону колаборанти приєднались до лав місцевої окупаційної адміністрації.
Одного з них призначили керівником, а іншого ˗ його заступником виробничого підрозділу, створеного агресором "Купянской колейной машинной станции".
На цих "посадах" вони допомагали росіянам відновлювати залізничне сполучення з регіоном для забезпечення потреб окупаційних угруповань на східному фронті.
Зокрема, колаборанти сприяли переправленню залізницею військової техніки, озброєння та боєприпасів з території РФ до тимчасово захоплених районів Харківщини.
Після звільнення регіону зловмисники намагались "залягти на дно", але співробітники СБУ встановили їх місцезнаходження і затримали.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили обом фігурантам про підозру за ч.4 ст.111-1 (колабораційна діяльність) ККУ.
Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.