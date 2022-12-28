На Харьковщине задержали коллаборационистов: помогали перебрасывать военные эшелоны РФ в Украину

Служба безопасности задержала на Харьковщине двух работников регионального филиала Укрзализныци, которые помогали перебрасывать российские военные эшелоны в Украину.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Служба безопасности разоблачила еще двух приспешников врага в ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской области.

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Злоумышленниками оказались бывшие работники регионального филиала Укрзализныци, которые в начале полномасштабного вторжения поддержали российских захватчиков".

Детали: Сообщается, что после оккупации части региона коллаборационисты присоединились в ряды местной оккупационной администрации.

Одного из них назначили руководителем, а другого ˗ его заместителем производственного подразделения, созданного агрессором "Купянской колейной машинной станции".

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На этих "должностях" они помогали россиянам восстанавливать железнодорожное сообщение с регионом для обеспечения потребностей оккупационных группировок на восточном фронте.

В частности, коллаборационисты способствовали переправке по железной дороге военной техники, вооружения и боеприпасов с территории РФ во временно захваченные районы Харьковщины.

После освобождения региона злоумышленники пытались "залечь на дно", но сотрудники СБУ установили их местонахождение и задержали.

Следователи СБУ сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч.4 ст.111-1 (коллаборационная деятельность) УКУ.

Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.