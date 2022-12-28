В урядових будівлях Молдови вимкнуть світло на знак солідарності з Україною

У будівлях уряду та підвідомчих установ Молдови в четвер, 29 грудня, о 18:00 відключать електрику на знак солідарності з Україною.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, про це на засіданні уряду в середу оголосила прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця.

"Я хочу оголосити, що на знак солідарності з нашими друзями в Україні в четвер, о 18:00, ми вимкнемо світло в будівлі уряду та підвідомчих установ. Закликаю колег з інших структур теж приєднатися до цієї символічної акції, як це роблять і в інших країнах", – сказала вона.

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Нагадаємо, ввечері 21 грудня будівлі головних установ Європейського Союзу ненадовго вимкнули світло на знак солідарності з українцями, які потерпають від перебоїв з електропостачанням після ударів РФ по об’єктах енергоінфраструктури.

До флешмобу приєдналися також резиденція Ради Європи та декілька муніципалітетів Литви, експрем’єр Британії Борис Джонсон.

У польському Кракові з 21 грудня до 1 січня на знак солідарності з Україною на хвилину вимикатимуть освітлення шести пам’яток міста.