Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В урядових будівлях Молдови вимкнуть світло на знак солідарності з Україною

"Європейська правда"Середа, 28 грудня 2022, 18:16

У будівлях уряду та підвідомчих установ Молдови в четвер, 29 грудня, о 18:00 відключать електрику на знак солідарності з Україною.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, про це на засіданні уряду в середу оголосила прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця.

"Я хочу оголосити, що на знак солідарності з нашими друзями в Україні в четвер, о 18:00, ми вимкнемо світло в будівлі уряду та підвідомчих установ. Закликаю колег з інших структур теж приєднатися до цієї символічної акції, як це роблять і в інших країнах", – сказала вона.

Нагадаємо, ввечері 21 грудня будівлі головних установ Європейського Союзу ненадовго вимкнули світло на знак солідарності з українцями, які потерпають від перебоїв з електропостачанням після ударів РФ по об’єктах енергоінфраструктури.

До флешмобу приєдналися також резиденція Ради Європи та декілька муніципалітетів Литви, експрем’єр Британії Борис Джонсон. 

У польському Кракові з 21 грудня до 1 січня на знак солідарності з Україною на хвилину вимикатимуть освітлення шести пам’яток міста.

Теми: МолдоваелектроенергіяУкраїна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

інфографіка 54% українців хочуть повної заборони УПЦ МП – КМІС

Повітряні сили уточнили, чим і звідки Росія вдарила по Україні 29 грудня

Міністр економіки Німеччини: Росія прямує до поразки в Україні

оновлено, фотоСБУ оголосила підозру меру Полтави

ППО збила 54 російські крилаті ракети з 69 запущених - Залужний

фотоСБУ на світанку навідалась до УПЦ МП на Хмельниччині

Усі новини...
Молдова
Кишинів домовився з невизнаним Придністров'ям про постачання електроенергії в січні
У Молдові різко відповіли Росії, яка пригрозила Кишиневу "катастрофою" через співпрацю з НАТО
Молдовські прикордонники поколядували колегам з України
Останні новини
15:39
Президент Сербії скасував стан підвищеної готовності армії
15:28
Британія в 2023 році виділить 2,3 млрд фунтів на підтримку України
15:18
Генштаб прогнозує більше "бавовни" у росіян в 2023 році
15:09
Росіяни знову вдарили по Харкову і області: є загиблий і поранені
15:09
Військові Білорусі заявили, що збили українську ракету С-300
15:02
Курс валют на 29 грудня: гривня на "чорному ринку" ослабла, в банках – навпаки
14:44
фото Атака російських ракет на Київщину: пошкоджений 21 будинок, лікарня і авто
14:39
Окупанти в Криму оголосили високий рівень "терористичної загрози" майже на місяць
14:26
Країни ЄС радяться щодо того, як реагувати на сплеск епідемії коронавірусу у Китаї
14:20
На Львівщині без світла понад 280 населених пунктів, відновити постачання планують до вечора
Усі новини...