Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В урядових будівлях Молдови вимкнуть світло на знак солідарності з Україною

"Європейська правда"Середа, 28 грудня 2022, 17:16

У будівлях уряду та підвідомчих установ Молдови в четвер, 29 грудня, о 18:00 відключать електрику на знак солідарності з Україною.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, про це на засіданні уряду в середу оголосила прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця.

"Я хочу оголосити, що на знак солідарності з нашими друзями в Україні в четвер, о 18:00, ми вимкнемо світло в будівлі уряду та підвідомчих установ. Закликаю колег з інших структур теж приєднатися до цієї символічної акції, як це роблять і в інших країнах", – сказала вона.

Реклама:

Нагадаємо, ввечері 21 грудня будівлі головних установ Європейського Союзу ненадовго вимкнули світло на знак солідарності з українцями, які потерпають від перебоїв з електропостачанням після ударів РФ по об’єктах енергоінфраструктури.

До флешмобу приєдналися також резиденція Ради Європи та декілька муніципалітетів Литви, експрем’єр Британії Борис Джонсон. 

У польському Кракові з 21 грудня до 1 січня на знак солідарності з Україною на хвилину вимикатимуть освітлення шести пам’яток міста.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: МолдоваелектроенергіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Молдова
Блінкен подякував Молдові за підтримку України
У Лаврова назвали Молдову "придатком київського режиму", Кишинів відповів
Делегація уряду Молдови приїде в Київ на День незалежності
Останні новини
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
Усі новини...
Реклама: