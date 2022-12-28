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В правительственных зданиях Молдовы выключат свет в знак солидарности с Украиной

"Европейская правда"Среда, 28 декабря 2022, 18:16

В зданиях правительства и подведомственных учреждений Молдовы в четверг, 29 декабря, в 18:00 отключат электричество в знак солидарности с Украиной.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, об этом на заседании правительства в среду объявила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица.

"Я хочу объявить, что в знак солидарности с нашими друзьями в Украине в четверг, в 18:00, мы выключим свет в здании правительства и подведомственных учреждений. Призываю коллег из других структур тоже присоединиться к этой символической акции, как это делают и в других странах", - сказала она.

Как сообщалось, вечером 21 декабря в зданиях главных учреждений Европейского Союза ненадолго выключили свет в знак солидарности с украинцами, которые страдают от перебоев с электроснабжением после ударов РФ по объектам энергоинфраструктуры.

К флешмобу присоединились также резиденция Совета Европы и несколько муниципалитетов Литвы, экс-премьер Британии Борис Джонсон.

В польском Кракове с 21 декабря по 1 января в знак солидарности с Украиной планируют на минуту выключать освещение шести памятников города.

Темы: МолдоваэлектроэнергияУкраина
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